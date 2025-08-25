Inserita in Sport il 25/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Beach volley, la Coppa Sicilia va a Geri Ndrecaj-Simone Orto e Federica Foscari-Giulia Saccullo Per il quarto anno di fila a Mazzeo (Taormina) si è conclusa la stagione del beach volley targata Fipav Sicilia. La Coppa Sicilia Trofeo Villa Zuccaro è stata vinta da Geri Ndrecaj e Simone Orto, nel maschile, mentre nel femminile vittoria per Federica Foscari e Giulia Saccullo. Una due giorni ricca di spunti che ha visto sul piano organizzativo l’impegno in prima linea della Sicily Beach Volley School e della Team Volley Messina.



IN CAMPO. Geri Ndrecaj e Simone Orto – già vincitori della prima tappa del circuito regionale – conquistano la Coppa Sicilia, battendo in finale in due set la coppia formata da Antony Imbesi e Giuliano Andronico. Sul terzo gradino del podio i palermitani Marco Lombardo e Simone Taranto, che hanno preceduto Manuel Rudini e Tommaso Galanti. Ben 22 le coppie iscritte con la presenza anche di diverse coppie Master, in campo per prepararsi alla fine tricolore di Bellaria (Di Pasquale-Villari e Ferro-Sposimo, tra gli altri), ma anche di tanti giovani. In campo femminile la castelvetranese Federica Foscari e la palermitana Giulia Saccullo incassano la vittoria, avendo ragione in due parziali su Ludovica Panfili e l’americana Hannah Wentland, originaria dell’Alabama. A completare il podio Alice Panetta e Giulia Vicardi, vittoriose nella finale per il bronzo contro Dalila D’Alessandra e Viviana Lo Piccolo.

LA PREMIAZIONE. La cerimonia di premiazione – officiata da Giusy Bottone – ha visto la partecipazione dell’assessore allo Sport del Comune di Taormina, Mario Quattrocchi; del consigliere comunale Salvo Coppolino; del consigliere regionale con delega al beach volley di Fipav Sicilia, Roberto Bombara; e dei promoter Martina Gambara (Sicily BVS) e Carmelo Siracusa (Team Volley). Consegnato un riconoscimento al referente tecnico Fipav Sicilia e supervisore di tappa, Massimo Majorana, e al supervisore arbitrale Giuseppe Pampalone, per il contributo offerto alla riuscita dell’evento.



“La tappa di Mazzeo (Taormina) – spiega Roberto Bombara – evidenzia ancora una volta l’importanza di fare sistema negli eventi. L’importante supporto del Comune di Taormina, di Villa Zuccaro, dei promoter e di quanti hanno contribuito al successo dell’appuntamento ha determinato la riuscita sul piano organizzativo. Con la tappa di Mazzeo si chiude una stagione intensa e di alto livello per il beach volley in Sicilia, caratterizzata da grandi eventi, dal circuito regionale e dall’attività giovanile. Programmeremo con attenzione la prossima stagione”.

