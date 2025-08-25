Inserita in Tempo libero il 25/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA “Serenate tra balconi e scalinate”: il 30 agosto spettacolo itinerante per le strade di Castellammare del Golfo. “Serenate tra balconi e scalinate”: è uno spettacolo itinerante con una serata aperta a cantanti, ballerini, attori, musicisti ed a tutti gli artisti.



Lo spettacolo andrà in scena il 30 agosto per le strade di Castellammare del Golfo.



Chi vorrà esserne protagonista potrà partecipare alle call, lunedì 25 agosto e mercoledì 27 agosto, alle ore 18.30, al teatro Apollo- Anton Rocco Guadagno di corso Bernardo Mattarella, a Castellammare del Golfo.



Dopo aver raccolte le proposte, sono previsti piccoli percorsi laboratoriali per la costruzione del percorso artistico in scena il 30 agosto.



Lo spettacolo sarà il racconto di una storia d’amore “che prende spunto da Romeo e Giulietta, è darà vita a diverse storie e tipi d’amore".



Si tratta del concept di “un incontro umano, vero e artistico”: con una serenata, un ballo appassionato, una poesia da un balcone, un bacio rubato durante una festa in maschera, le mani che danzano ad un concerto rock, una corsa in bicicletta, un pezzo teatrale, si potrà raccontare quello che si prova.



L’iniziativa teatrale è organizzata dal videomaker Claudio Colomba e dal regista Giovanni Berretta, direttore della compagnia Ordinesparso con cui il teatro diventa “uno scambio che sfida pregiudizi e regole sociali, divergenze politiche e linguistiche, differenze di culture e abitudini. Un teatro non mirato ad erudire o distrarre, ma a far riflettere ed emozionare”.



La compagnia Ordinesparso “crede nell’individualità all’interno di una collettività, in una comunità in cui ogni membro ha ruoli e qualità diverse ma egualmente necessarie a portare avanti il gruppo”.



Negli ultimi anni il lavoro di Ordinesparso è centrato su spettacoli itineranti e residenze artistiche fra Catalunya e Italia



L’iniziativa è inserita nel cartellone dell’estate 2025 del Comune di Castellammare del Golfo







Per info e contatti: 338 5832027 (Giovanni Berretta) o gio.berretta@libero.ti

