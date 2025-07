Inserita in Sport il 22/07/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA La Virtus Femminile Marsala è campione regionale di Beach Soccer Ancora un successo per la squadra di mister Valeria Anteri accompagnata dal sempre presente

Mario Ambrogi ai tre eventi che quest’anno hanno costituito la seconda edizione di “Sabbie di

Sicilia”, il campionato regionale di Serie B di Beach Soccer nato dalla collaborazione tra l’ASD I

Soci e la LND Sicilia presente sulla sabbia con il delegato regionale al Beach Soccer Mario

Porretta.

2 su 3 infatti sono le tappe conquistate dalle azzurre in tour anche quest’estate per le bellissime

spiagge siciliane di San Vito Lo Capo(TP), Catania e Donnalucata(RG), quest’ultimo decisivo nelle

sorti del torneo con le formazioni di Scicli Bruffalori, Vittoria FC e UniMe, bilancio che consente

alle stesse di accedere di diritto al campionato di Serie A della stagione sportiva 2026/2027

Quattro sono in tutto i trofei collezionati dalle lilybetane rispettivamente nella prima e nell’ultima

tappa dell’evento: due riconoscimenti di squadra e due premi individuali assegnati all’atleta Claudia

Musumeci