Inserita in Sport il 06/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA IL CF MARSALA CALA IL POKER ALL’ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO E FESTEGGIA LA SERIE C È ancora più grande la festa al Municipale “Nino Lombardo Angotta” che domenica 4 maggio ha ospitato la gara Virtus Femminile Marsala – CUS Palermo che al triplice fischio si attesta sul risultato di 4-0 in favore delle azzurre in gol con Altea Sciacca, Alessia Di Napoli, Bianca Pipitone e Arianna Pisciotta.



Con la 5º ed ultima Giornata di Ritorno di Poule Promozione Eccellenza Regionale Femminile dunque volge al termine il campionato della Virtus Femminile Marsala che con 26 punti, 8 vittorie, 2 sconfitte, 26 gol e soli 2 subiti si impone al primo posto della classifica di merito ufficializzando il passaggio alla categoria superiore di Serie C. Un emozionante festeggiamento è come promesso avvenuto tra la gremita folla che colorava lo stadio di Marsala sotto gli occhi soddisfatti delle autorità del sindaco Massimo Grillo e dell’assessore allo sport Ignazio Bilardello, oltre al sempre presente Bruno Lombardo nel ruolo di delegato FIGC per la provincia di Trapani.



Coppa e Campionato nonché il riconoscimento della coppa disciplina portano a 3 su 3 gli obiettivi prefissati dal gruppo guidato magistralmente dal tecnico Valeria Anteri che dedica ancora una volta il successo a due indimenticabili pilastri societari come Peppe Chirco e Pietro Accardi, con l´augurio di poter continuare a rappresentare degnamente la società con lo stesso impegno nella Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale in partenza per le lilybetane, in coppia con la vincente della Calabria CUS Cosenza, dopo il sorteggio per la determinazione delle gare in casa e in trasferta previsto domani martedì 6 maggio.



Risultato: 4-0

Marcatrici: Sciacca (9’ st), Di Napoli (16’ st), Pipitone B. (25’ st), Pisciotta(47’ st).

Virtus Femminile Marsala: Barbara(P) (Giacalone(P) 26’ st), Agozzino, Bahloul(Agate 22’ st), Caporelli(Amante 22’ st), Musumeci(Foderà 29’ st), Di Napoli, Pisciotta (VC), Termine(C) (Pipitone 44’ st), Sciacca, Guzzo, Pipitone B.

Panchina: Giacalone(P), Agate, Manuguerra, Tardino, Foderà, Amante, Alcamo, Pulizzi.

Allenatrice: Valeria Anteri

CUS Palermo: Lamantia, D’Agostino(VC), Lionetti, Sclafani, Filippone, Lo Nano, Puccio(C), Valenti, Carollo(Santoro 26’ st), Federico, Randazzo(Manto 32’ st).

Panchina: Pellegrino, Manto, Santoro.

Allenatrice: Marzia Ribaudo

Arbitro: Flavio Foderà sezione di Marsala

Note: Ammonita Randazzo del CUS Palermo(47’ pt)

Campo da gioco: “Nino Lombardo Angotta”