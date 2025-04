Inserita in Cronaca il 18/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Formazione per chi lavora con l’energia: i corsi PES PAV La formazione sulla sicurezza per chi lavora con l’energia non è un argomento da sbrigare con due clic su un portale web. È una questione di vita o di morte, non è un’esagerazione: chi si trova a operare vicino a un impianto elettrico – acceso, spento o in procinto di tornare in vita – deve sapere esattamente cosa fare, quando farlo e soprattutto cosa evitare. Non si può "provare a vedere cosa succede". Con l’elettricità, se sbagli, paghi, caro.



Nelle cabine elettriche, nei cantieri, durante la manutenzione di impianti industriali o persino nella routine apparentemente inoffensiva di un tecnico, la tensione – quella reale, non quella metaforica – è un nemico invisibile, subdolo. Per questo il corso PES PAV non è un’inutile formalità, ma una tappa obbligata per chi mette le mani dove passa l’alta tensione.



Un quadro normativo che parla chiaro



Se c’è una cosa che il legislatore non ha mai preso alla leggera, è l’energia elettrica. Il Decreto Legislativo 81/08, pietra miliare della sicurezza sul lavoro in Italia, è chiaro: i lavori elettrici devono essere svolti da persone adeguatamente formate e riconosciute idonee. Nessuna ambiguità, nessun margine d’interpretazione.



La norma CEI 11-27, aggiornata alla sua quinta edizione, va ancora più in profondità. Non si limita a stabilire regole, ma descrive ruoli, competenze, scenari operativi, definendo nel dettaglio le caratteristiche di tre figure fondamentali: PES, PAV e PEI. Non sono sigle astratte, ma livelli di responsabilità concreti, che separano l’improvvisazione dalla professionalità.



Essere PES (Persona Esperta) significa avere solide conoscenze teoriche e pratiche, essere in grado di leggere un impianto come un medico legge un tracciato cardiaco. Essere PAV (Persona Avvertita) implica un livello di consapevolezza più basso, ma non per questo meno cruciale: si tratta di chi è in grado di operare, sotto sorveglianza, in ambienti a rischio. E poi c’è la PEI (Persona Idonea), una figura più selettiva, che può intervenire direttamente su impianti in tensione. Una gerarchia logica, fondata su preparazione, esperienza e responsabilità. Nessuna scorciatoia, nessun pressapochismo.



PES e PAV: due figure diverse, un solo obiettivo



In molti casi, chi lavora nel settore elettrico passa anni sul campo prima di sentir nominare il termine "corso PES PAV". Eppure, è proprio da lì che dovrebbe iniziare tutto. Il corso è pensato per costruire consapevolezza, prima ancora che competenza. È come aprire gli occhi su una realtà che si conosce solo in parte.



La bellezza – e l´efficacia – del corso PES PAV consiste nel mette le persone al centro, trasformando i tecnici in soggetti attivi della prevenzione, capaci di leggere segnali, valutare contesti, scegliere strumenti. Il rischio elettrico non si elimina. Si conosce. Si governa. Si disinnesca.



Una scelta strategica per le aziende



Formare i propri dipendenti con un corso PES PAV non è soltanto un obbligo normativo. È una scelta strategica. Significa proteggere vite, sì, ma anche investire in competenze, aumentare l’efficienza, ridurre i tempi morti causati da errori o infortuni. Un tecnico ben formato è un valore. Un investimento che restituisce risultati concreti.



C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare. La cultura della sicurezza si diffonde per osmosi. Un lavoratore preparato contagia l’ambiente che lo circonda, innalza il livello medio di attenzione, crea una rete di comportamenti virtuosi. Il corso PES PAV, in questo senso, è il primo anello di una catena lunga e preziosa.



Dove formarsi: l’esperienza di Progetto81



Tra le realtà più solide e affidabili nella formazione sulla sicurezza, Progetto81 si distingue per l'approccio completo, pratico e aggiornato. Non si limita a fornire materiale didattico o a rilasciare attestati. Costruisce percorsi. Accompagna i professionisti lungo un cammino reale. Offre formazione online riconosciuta, con piattaforme intuitive, docenti preparati e assistenza costante. I corsi sono aggiornati alle ultime normative, ma soprattutto calati nella realtà lavorativa quotidiana.



Chi sceglie il corso PES PAV non compra un pacchetto formativo: accede a una comunità di professionisti, a un sistema pensato per far crescere le persone nel tempo, passo dopo passo.



Per chi opera nel settore elettrico e vuole affrontare il proprio lavoro con competenza, sicurezza e consapevolezza, rivolgersi a Progetto81 è una scelta dovuta, che guarda al presente ma soprattutto costruisce futuro.