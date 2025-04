Inserita in Cronaca il 16/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA A.N.A.S PUGLIA E COEASY MUTUA “NUTRIZIONE E COMPORTAMENTI“ Si è tenuto il II incontro dal titolo “ Nutrizione e comportamenti “ organizzato da A.N.A.S Puglia ,in collaborazione con Coeasy Mutua.



La serata è stata centrata sul tema della longevità, dove si sono potuti approfondire anche i fattori psicologici, sociali e culturali che influenzano le nostre scelte alimentari.



Di particolare importanza è stata la figura di Viviana Miccolis, che si è occupata di condurre in modo brillante la serata.



Importanti le parole del Direttore Generale di Coeasy Mutua Alberto Laraspata che tende a precisare che Coeasy nasce con la missione di infondere e diffondere i corretti stile di vita e la sana nutrizione.



Aggiunge anche che con dei piani sanitari coinvolgono famiglie e dipendenti per un benessere quotidiano che si riversa sul benessere delle aziende e nella vita di tutti i giorni .



Durante la serata interviene anche il Dott. Pacucci , che spiega quanto sia fondamentale creare una vita sana, longeva, e in salute . Dice anche che bisogna fare chiarezza sulla definizione di Nutrizione sana , che non deve essere associato a dieta o perdita di peso , ma che riguarda anche una corretta alimentazione , sport ,gestione delle emozioni e stress.



Il presidente di A.N.A.S Puglia, Luigi Favia , tende a precisare quanto A.N.A.S in questo momento sia centrata sull’importanza della cura personale , infatti , grazie a questi incontri si cerca sempre di diffondere il messaggio a più persone possibili , in modo da avere sempre più persone con una vita lunga , sana longeva .