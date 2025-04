Inserita in Cronaca il 14/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Cerimonia di premiazione della II edizione del Premio Nazionale HR per la valorizzazione del capitale umano Si terrà lunedì 15 aprile, a partire dalle ore 10:30, presso la Sala Soci della Casa dell’Aviatore (Viale dell’Università, 20 – Roma), la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Nazionale HR per la valorizzazione del capitale umano, promosso da Assinter Italia, co-organizzato dall’Istituto ADEU (Associata ad ANAS) e con il Formez tra i promotori dell’iniziativa.



Il Premio Assinter nasce da una gemmazione del Premio Italiano “Aldo Fabris” per la Valorizzazione del Capitale Umano, adottandone il format e i contenuti. Un’iniziativa volta a consolidare e diffondere una cultura dell’innovazione organizzativa, del Diversity Management, del benessere lavorativo e della valorizzazione delle persone all’interno del settore pubblico ICT.



L’evento rappresenta un´importante occasione per celebrare l’eccellenza e l’innovazione nei progetti e nelle iniziative dedicate alle risorse umane, riconoscendo il talento e promuovendo il confronto tra esperti e stakeholder del settore.

Ad aprire ufficialmente i lavori sarà Francesco Zaccaro, Presidente dell’Istituto ADEU, che offrirà uno spunto di riflessione sul ruolo strategico dello sviluppo del capitale umano nei processi di trasformazione digitale e organizzativa.



Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali di Paolo Vicchiarello, Capo Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di Pietro Pacini, Presidente di Assinter Italia. A seguire, la cerimonia di consegna dei premi alle iniziative più meritevoli nelle seguenti aree tematiche:

Innovazione tecnologica e strategie motivazionali per coniugare produttività e benessere

Inclusione sociale e lavorativa, con particolare attenzione alla diversità di genere e alla disabilità

Integrazione con il contesto territoriale per valorizzare il capitale sociale

Iniziative per l’integrazione intergenerazionale nei contesti organizzativi

La mattinata si concluderà con la tavola rotonda “Diversity Management: gestire e creare valore dalla diversità, sfida culturale e manageriale”, che vedrà la partecipazione di figure di rilievo del mondo istituzionale, accademico e manageriale. Tra gli ospiti più attesi:

Sauro Angeletti, Direttore dell´Ufficio per l´innovazione amministrativa – Dipartimento della Funzione Pubblica, figura di riferimento per le politiche di innovazione nella PA;



Alessandro Benzia, Direttore della Formazione del Capitale Umano – Formez, impegnato da anni nella promozione di percorsi formativi avanzati per lo sviluppo delle competenze nella pubblica amministrazione.



Con loro anche Mariano Corso (Politecnico di Milano), Martina Giacomelli (IF – Assintel), Amelia Manuti (Università di Bari) e nuovamente Francesco Zaccaro (ADEU).



A moderare l’evento sarà Andrea Soro, Direttore Risorse Umane di Insiel.