Inserita in Cronaca il 01/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA All’I.C. “De Gasperi-De Vita” avvio progetto “Artigianato e Arte” L’Istituto Comprensivo “De Gasperi-De Vita”, dà il via al progetto “Artigianato e Arte”, un’iniziativa volta a riscoprire e valorizzare le tradizioni artigianali attraverso laboratori esperenziali. Oltre a stimolare la creatività e la manualità delle alunne e degli alunni, il progetto si pone anche l’obiettivo di promuovere la parità di genere.



Fortemente voluto dal Dirigente scolastico, Leonardo Claudio Gulotta, il progetto coinvolgerà gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria.



Grazie alla collaborazione con mastri artigiani del territorio – molti dei quali sono genitori e nonni delle alunne e degli alunni – i bambini avranno l’opportunità di cimentarsi in attività relative agli antichi mestieri attraverso laboratori di sartoria, ricamo, falegnameria, oreficeria, ceramica, lavorazione del vimini e altri.

I laboratori sono stati progettati per essere interattivi e coinvolgenti, permettendo alle alunne e agli alunni di apprendere tecniche e conoscere materiali e strumenti tradizionali divertendosi e socializzando.



Il progetto avrà inizio con una presentazione

propedeutica attraverso narrazioni, racconti, storie e attività didattiche riguardanti i mestieri antichi.



Seguirà una fase di laboratori pratici articolati in più incontri dedicati e che culmineranno in una giornata espositiva in cui le alunne e gli alunni presenteranno i manufatti realizzati nel cortile della scuola, che si trasformerà in un’autentica bottega artigiana e nello stesso tempo gli artigiani avranno modo di mostrare dal vivo le loro attività.

“Artigianato e Arte”, afferma il Dirigente scolastico Gulotta, non è solo un progetto educativo, ma un’opportunità per rinforzare il legame con il nostro territorio e le sue tradizioni, valorizzando l´importanza della creatività nella formazione dei nostri giovani e contribuendo a creare una mentalità aperta alla promozione della parità di genere.

Siamo entusiasti, di avviare questo percorso e di vedere le nostre alunne e i nostri alunni diventare protagonisti attivi, apprendere e condividere esperienze significative.