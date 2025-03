Inserita in Cronaca il 27/03/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA ATTIVITA’ ESECUTIVA INTERNA DI AUTO FORMAZIONE S.P.C.S. Per i volontari della SPCS presso la fiera del Mediteranno si è svolta un attività di formazione interna.



Come ci racconta Francesco Alfano del dipartimento regionale Protezione Civile, sono stati testati i mezzi e i tempi di intervento inerente all’antincendio.

Alfano aggiunge anche quanto in questi anni si sia investito in termini economici per poter ottenere attrezzature e mezzi, grazie anche all’aiuto di Salvo Cocina- capo del dipartimento.



Importanti anche le parole di Alessandro Raja – vice presidente coordinamento S.P.C.S, che tiene a precisare quanto la formazione sia alla base di tutto , sia per il singolo volontario , sia per poter aiutare il prossimo.



A fine formazione i volontari hanno ricevuto i complimenti di Antonio Carnicella ex vigile del fuoco, in quanto ha visto nei ragazzi una grande preparazione e voglia di continuare a imparare.



Bisogna ricordare anche che i volontari di protezione civile possono spegnere solo piccoli incendi in autonomia, almeno che non siano a supporto dei vigili del fuoco o del corpo forestale.



La formazione non ha solamente dei benefici all’interno delle squadre operative , ma anche a livello umano in modo da ottenere una cittadinanza sempre più attiva e consapevole.