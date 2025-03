Inserita in Cronaca il 25/03/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA A.N.A.S Puglia avvia un ciclo di incontri a tema scientifico -sanitario in collaborazione con CoEasy Mutua “Favorire il dialogo e il confronto tra medico e paziente al fine di fornire le dovute informazioni a tutta la cittadinanza che vorrebbe approfondire alcune tematiche di tipo scientifico sanitario spesso ostiche e non facilmente comprensibili “, è questo l’obiettivo della Commissione Medico -Scientifica costituita da Luigi Favia Presidente di Anas Puglia aps che in collaborazione con CoEasy Mutua ha avviato un ciclo di appuntamenti a tema sanitario.

Il 1 marzo presso la hall del centro medico Therapia sede di Bari- Poggiofranco si è tenuto il primo incontro inaugurale che è risultato molto partecipato. Dalle ore 17, numerosi pazienti hanno animato con le loro domande e testimonianze la presentazione tenuta dal Dott. Nando Bufano, ortopedico e posturologo.



L’incontro divulgativo ha incentrato le riflessioni scientifiche sulla tematica della Cefalea. Essendo l’ambito di discussione particolarmente ampio, il Dott. Bufano ha focalizzato l’attenzione, sul quel tipo di Cefalea che procura disturbi visivi , acustici, disturbi occlusali dell’apparato stomatognatico come quelli ad esempio all’apparato dentale o che hanno come effetto il bruxismo.



Il direttore generale di Coeasy mutua , Alberto Laraspata co organizzatore insieme al presidente Luigi Favia di Anas Puglia è intervenuto spiegando ai presenti la mission aziendale ovvero quella di assicurare il beneficio di cure specifiche in tempi brevi e in strutture sanitarie importanti attraverso l’ausilio della coeasy mutua che potrà rimborsare le spese sostenute durante una visita specialistica, esami di laboratorio, acquisto di libri legati al tema della salute e del benessere.



A moderare l’incontro Viviana Miccolis della redazione Mediasud che si è occupata anche dello storytelling e delle interviste. Il dott. Bufano ha messo a disposizione dei presenti la propria disponibilità, si è avvalso di slide per commentare step by step le varie specificità della tematica. Ci sono stati interventi di pazienti che hanno posto quesiti o hanno semplicemente raccontato la propria esperienza, si è così avviato un dibattito tra i presenti al quale hanno partecipato anche ulteriori professionisti tra i quali un fisiatra ed un dermatologo. Il primo incontro dedicato alla Cefalea si è tradotto in un avvicinamento empatico tra la figura del medico e del paziente, una occasione di confronto, scambi di consigli ed approfondimenti.

Il dott. Bufano ha spiegato il suo punto di vista professionale ovvero quello di accogliere il paziente nel proprio studio dedicando del tempo alla visita ambulatoriale andando a scandagliare lo studio dei sintomi per comprendere le origini del problema e poter agire. Il suo E’ stato un primo evento inaugurale che ha favorito il dibattito e l’approfondimento scientifico della materia tra medici e pazienti, in una atmosfera serena che ha regalato sorrisi.

Presentazione , storytelling e interviste a cura di Viviana Miccolis della redazione Mediasud.

Lo staff organizzativo vi aspetta il 12 aprile per un nuovo appuntamento su cui si sta lavorando.