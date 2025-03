Inserita in Politica il 06/03/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA “Le donne. Dal silenzio alla parola” “Le donne. Dal silenzio alla parola”: su questo tema gli alunni del polo statale superiore “Piersanti Mattarella” e degli istituti comprensivi “Giuseppe Pitrè” e “Giovanni Pascoli”, hanno realizzato degli elaborati che saranno in mostra, nell’aula consiliare di corso Mattarella, il 7 e l’8 marzo, dalle ore 17 alle 19.



L’inaugurazione della mostra è in programma il 7 marzo alle ore 17.





L’iniziativa per la Giornata internazionale della donna è stata proposta agli studenti dalla Commissione comunale pari opportunità presieduta da Mariella Marraccino, con l’adesione della Consulta giovanile, il Centro italiano femminile, l’associazione “Insieme si può” ed il patrocinio dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Fausto, con l’assessorato alle Pari opportunità seguito da Fabiana Napoli.







Gli studenti hanno scelto ed analizzato figure di donne che hanno contribuito alla crescita sociale: studiando, ad esempio, figure come quella della scienziata Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la Medicina, dell’astrofisica Margherita HacK, della scienziata Fabiola Gianotti o della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, passando per le donne dell´Iliade come Andromaca e Cassandra.







La Giornata internazionale della Donna ricorre l´8 marzo di ogni anno per ricordare le conquiste sociali, economiche, politiche e culturali femminili, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state -e purtroppo sono ancora oggi- vittime.