Echi di Eleganza: Il 9 marzo al Teatro Sollima di Marsala due artisti di fama internazionale

Domenica 9 marzo, alle ore 18:00, il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica: il duo d'eccellenza composto dal violinista turco Cihat Aşkın e dal pianista italiano Roberto Issoglio si esibirà in "Echi di Eleganza: Capolavori per Violino e Pianoforte". Questo concerto rappresenta il terzo evento della prima parte della XXV Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven, ente che da 35 anni promuove la grande musica nella città siciliana, sotto la guida del maestro Giuseppe Lo Cicero. "Una serata che unisce eleganza e maestria, con due artisti di fama internazionale che ci condurranno in un viaggio attraverso capolavori immortali - ha commentato il presidente Lo Cicero -, sottolineando l'importanza di continuare a portare a Marsala artisti di altissimo livello. L'Accademia Beethoven, con il suo Consiglio direttivo e i patrocini pubblici di cui gode, si conferma così un faro culturale per la città e per l'intera regione".



Il programma della serata si apre con la Sonata per Violino e Pianoforte di Evaristo Felice d’All’Abaco, un’opera barocca che spazia dal Grave iniziale all’energico Allegro assai, passando per il Largo e l’Allemande. Segue la Sonata Arpeggione di Franz Schubert, un capolavoro romantico che esplora tutte le sfumature espressive del violino e del pianoforte, con movimenti che vanno dall’Allegro moderato all’Adagio e all’Allegretto. Dopo l’intervallo, il pubblico verrà trasportato nelle atmosfere boeme di Antonin Dvorak con la Sonatina Op. 100, un’opera ricca di melodie popolari e ritmi vivaci, e la celebre Danza Slava No. 2 in Mi minore. A chiudere il concerto, il virtuosismo di Fritz Kreisler con il suo Preludio e Allegro, un brano che mette in luce la tecnica straordinaria di Aşkın e la sensibilità interpretativa di Issoglio.



Cihat Aşkın, violinista turco di fama internazionale, è noto per la sua capacità di fondere tradizione orientale e occidentale. Formatosi a Istanbul e poi a Londra, Aşkın ha suonato in tutto il mondo, collaborando con artisti di primo piano e ricevendo numerosi riconoscimenti. Utilizza due strumenti di eccezionale valore: un Jean-Baptiste Vuillaume del 1846 e un Gaetano Sgarabotto del 1924. Il suo impegno nella promozione dell’educazione musicale, attraverso progetti come "Cihat Aşkın e i suoi piccoli amici", lo rende non solo un grande artista, ma anche un ambasciatore della cultura. Al pianoforte, Roberto Issoglio, torinese di nascita e formazione, è un interprete di grande sensibilità, particolarmente apprezzato per le sue interpretazioni mozartiane. Diplomato in Germania e perfezionatosi con maestri come Bruno Canino, Issoglio ha suonato con orchestre prestigiose e collabora regolarmente con i Berliner Philharmoniker. Dal 2021 è "Steinway Artist", e nel 2022 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.



L’incontro tra Aşkın e Issoglio promette un’esperienza musicale indimenticabile, in cui la tecnica impeccabile e l’empatia artistica si fondono per dare vita a un dialogo sonoro di rara bellezza. Il Teatro Sollima, con la sua acustica raffinata, sarà la cornice ideale per questo viaggio attraverso epoche e stili, dalla finezza barocca al lirismo romantico, fino alle suggestioni della musica boema e al virtuosismo del Novecento. L’Accademia Beethoven, con questa XXV Stagione Concertistica, conferma il suo ruolo di protagonista nella diffusione della cultura musicale, portando a Marsala artisti di livello mondiale e offrendo al pubblico occasioni uniche per immergersi nella grande musica.