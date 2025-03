Inserita in Salute il 28/02/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA CONFERENZA AL LICEO CLASSICO GIOVANNI XXIII-COSENTINO DI MARSALA: L’IMPATTO DEI SOCIAL MEDIA SULL’IMMAGINE CORPOREA E I DISTURBI ALIMENTARI Si è tenuta il 25 febbraio, presso l’Aula Magna del Liceo Classico Giovanni XXIII-Cosentino di Marsala, una conferenza dal titolo L’impatto dei social media sui problemi di immagine corporea e i disturbi alimentari, rivolta agli studenti delle classi prime e seconde con curvatura biomedica. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti nel settore della salute e del benessere psicofisico, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su una tematica di grande attualità e rilevanza.



Tra i relatori presenti, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani, Dr. Filippo Mangiapane, e diversi professionisti dell’ASP di Trapani specializzati nei disturbi del comportamento alimentare: la Dr.ssa Ilaria Laudicina, medico di medicina generale presso il Distretto di Marsala-Petrosino; la Dr.ssa Vitalba Licari, neuropsichiatra infantile dell´ambulatorio del CSM di Marsala; la Dr.ssa Domenica Iero, biologa nutrizionista; la Dr.ssa Vania Mantia, dirigente psicologo e referente dell´ambulatorio DNA di Trapani; e la Dr.ssa Eliana Genovese, assistente sociale.



L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di informare e formare gli studenti su una problematica sempre più diffusa tra gli adolescenti, evidenziando il legame tra l’uso dei social media e la percezione distorta dell’immagine corporea. Durante la conferenza, i professionisti hanno illustrato le conseguenze psicologiche e patologiche derivanti dalla diffusione di modelli estetici irrealistici, sensibilizzando gli studenti sui rischi connessi ai disturbi alimentari.



L’evento ha suscitato grande interesse ed entusiasmo tra gli studenti e i docenti presenti, confermando l’importanza di iniziative educative di questo tipo.



A margine della conferenza, il Dr. Filippo Mangiapane ha dichiarato: “Desidero ringraziare la professoressa Luciana Putaggio per l’impeccabile organizzazione dell’evento e la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Luisa Asaro, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate verso una tematica di così grande rilevanza. Questa iniziativa si inserisce nel consolidato rapporto di collaborazione tra l’Ordine dei Medici e l’Istituto Scolastico Giovanni XXIII di Marsala, nell’ambito del progetto ‘Biologia a curvatura biomedica’. Tale percorso sperimentale offre agli studenti strumenti e competenze fondamentali per un futuro orientamento universitario nelle facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché Odontoiatria.”



Il Liceo Classico Giovanni XXIII-Cosentino di Marsala si conferma così un punto di riferimento per la formazione e la sensibilizzazione degli studenti su tematiche di rilevanza scientifica e sociale, contribuendo alla crescita consapevole delle nuove generazioni.