Inserita in Cronaca il 25/02/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Prendono il via “Carnevale a scuola” e “Carnevale per tutti” Un lunedì denso di attività per i soci de L’AltraSciacca nell’ambito del programma degli eventi collaterali del Carnevale di Sciacca 2025. Ieri, infatti, hanno preso il via “Carnevale a scuola” e “Carnevale per tutti”.



"Carnevale a scuola" , è un’iniziativa promossa dall´Assessorato all´Istruzione del Comune di Sciacca e organizzata da L´AltraSciacca in collaborazione con Futuris e Record Eventi.



La tappa di ieri ha coinvolto gli studenti del plesso medie dell´ Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “Agostino Inveges” .



A dare il saluto iniziale la Dirigente Scolastica Maria Angela Croce, l´Assessore Simone di Paola ed il Presidente de L´AltraSciacca Stefano Siracusa.



Gli studenti hanno avuto modo di conoscere la fasi di costruzione delle opere in cartapesta grazie all´intervento di Luciano Leone dell´ Ass. Saranno Famosi, ma anche la storia del carnevale tramite il contributo di Pippo Graffeo .



Tra gli interventi si è esibito anche il gruppo mascherato guidato da Stefania Di Giovanna accompagnata da Letizia Chiarello, Roberta Caputo, Gaetano Monastero, Michele Segreto, Stefano Gallo, Marika Dimino, Chantal Agati, Giada Bentivegna e Luana Catanzaro.



A chiudere l´evento l´esibizione del gruppo mascherato dell´ I.C. Inveges sulle note dell´inno "Emozionarti" di Nanà Gulino .



“Carnevale a scuola” continuerà il prossimo mercoledì presso l’IC Mariano Rossi e presso il plesso Scaturro dell’IC Dante Alighieri.



Sempre nel pomeriggio di ieri, presso il Centro Commerciale Corallo , si è svolto il primo appuntamento di "Carnevale per tutti".



Piccole rappresentanze dei gruppi mascherati di quest´anno si sono esibiti per i ragazzi con disabilitá ed i relativi volontari che li assistono. Una giornata di festa riservata solo a loro piena di gioia e sorrisi.



L´evento è stato organizzato con la collaborazione dell´Assessorato alle Politiche Sociali, Futuris, Record Eventi e della Direzione del Centro commerciale e delle relative attività commerciali all´interno dello stesso . Il tutto con il supporto del Cesvop, Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo.



A presenziare all´evento gli Assessori Agnese Sinagra e Francesco Dimino.



Si sono esibiti i gruppi mascherati dei carri "Peppe Nappa", "Al cuor non si comanda", " Terra promessa", "La più bella del reame" ed il gruppo fuori concorso guidato da Stefania Di Giovanna.



Tali gruppi sono stati premiati con una targa in ricordo di quest´attività svolta nell´ambito sociale e della solidarietà.



" Carnevale per tutti" proseguirà mercoledì e giovedì con esibizioni all´interno dell´ospedale e della casa circondariale.



Prosegue, quindi, a ritmi serrati il programma degli eventi culturali organizzati da L’AltraSciacca, con il suo progetto SciacCarnevale, che si svolgeranno per tutta la settimana per concludersi il prossimo weekend.