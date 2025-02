Inserita in Politica il 21/02/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Alcamo e Castellammare del Golfo: in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo la Polizia di Stato incontra gli studenti In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, i poliziotti dei Commissariati di P.S. di Alcamo e Castellammare del Golfo, nei giorni scorsi, hanno partecipato ad alcuni incontri programmati presso diversi istituì scolastici, di ogni ordine e grado, per analizzare e riflettere sui temi della legalità e del rispetto degli altri.

In particolare, attraverso la visione di filmati e il racconto di esperienze professionali, i poliziotti hanno illustrato i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo evidenziando i comportamenti da adottare con senso di responsabilità e rispetto verso il prossimo, rappresentando alle ragazze e ai ragazzi i rischi che derivano da questi odiosi fenomeni. Sono state, altresì, illustrate le strategie corrette per una sicura navigazione sul web e sui social.

Gli incontri hanno suscitato molta curiosità tra gli studenti, i quali hanno partecipato attivamente dimostrando particolare interesse per gli argomenti trattati.