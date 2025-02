Inserita in Cronaca il 19/02/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA NUOVO SCUOLABUS A PETROSINO Il Sindaco Anastasi e l´Assessore alla scuola Vallone hanno comunicato l´acquisto di un nuovo scuolabus in in sostituzione del vecchio autobus immatricolato nel lontano 1996. L´acquisizione di un nuovo mezzo di trasporto per gli alunni delle scuole petrosilene è un passaggio fondamentale per garantire il diritto allo studio degli alunni ed evitare la dispersione scolastica. Il nuovo mezzo è stato gia reso operativo e sarà di supporto al servizio rivolto agli alunni delle scuole d´ infanzia, elementari e medie.



"Siamo lieti di poter annunciare l´acquisto di un nuovo scuolabus - sottolineano il Sindaco Anastasi e la sua vice - il Trasporto scolastico, infatti non è solo un importantissimo servizio di supporto ai genitori, ma è anche fondamentale per l´adempimento di frequenza delle scuole dell´obbligo e per garantire il diritto allo studio a tutti i bambini e i ragazzi. Il mezzo in dotazione al Comune, immatricolato nel 1995, ormai da troppi anni non riusciva a garantire un servizio regolare ed efficiente. Nonostante le note difficolta finanzarie - concludono Sindaco e Assessore - abbiamo fatto quello che doveva essere già fatto diversi anni fa procedendo con l´acquisto di un nuovo mezzo."



Il Servizio di trasporto scolastico è finalizzato ad accompagnare i ragazzi da casa a scuola e viceversa, garantendo puntualità, viaggi sicuri e mezzi di trasporto puliti, confortevoli ed adatti alle esigenze dei bambini e dei ragazzi. E´ un servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio.