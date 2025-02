Inserita in Cronaca il 17/02/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA IL CARNEVALE DI SCIACCA AL FESTIVAL DI SANREMO 2025 Grazie alla media partnership con IL GIORNALE DI SICILIA, il Carnevale di Sciacca è approdato nella città dei fiori in occasione del 75° Festival della Canzone Italiana, collaborando per la realizzazione delle dirette e delle interviste curate dal gruppo GSD, TGS e RGS con una postazione dedicata a tutti i cantanti in gara che durante la settimana sanremese sono venuti a raccontare le emozioni del festival e lasciare una dedica sullo speciale backdrop.



Il Festival di Sanremo rappresenta l’evento musicale più importante in Italia ed essere presenti come Carnevale di Sciacca garantisce una vasta e importante visibilità alla manifestazione, già pronta a dare il via all’edizione 2025, che si terrà in cinque corsi mascherati nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio,venerdì 28 febbraio, sabato 1 e domenica 2 marzo.