Inserita in Politica il 11/02/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Seminario Informativo: “Conciliare il lavoro e la famiglia: come fare?” Nell’ambito del progetto “ERA”, finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, all’interno dell’Avviso “Conciliazione dei tempi di vita-lavoro – Promozione di iniziative di welfare aziendale familiare per il miglioramento del benessere lavorativo” (D.D.G. n. 3881 del 28 dicembre 2023), l’A.N.A.S. Associazione Nazionale di Azione Sociale, in partenariato con l’Associazione Culturale Raffadali e Bioetica, Familia Società Cooperativa Sociale e il Comune di Raffadali (AG), ha organizzato il primo Seminario Informativo dal titolo “Conciliare il lavoro e la famiglia: come fare?”.



L’evento si è svolto il 1° febbraio 2025 presso l’Hotel Casena dei Colli di Palermo.



Il seminario ha visto la partecipazione non solo dei dipendenti degli enti coinvolti, ma anche di numerose persone esterne, le quali affrontano quotidianamente la sfida di conciliare la gestione familiare con gli impegni lavorativi.



L’obiettivo principale del progetto è promuovere le pari opportunità, incentivare la valorizzazione delle risorse umane e favorire il benessere lavorativo e organizzativo, ponendo al centro l’equilibrio tra vita professionale e familiare dei dipendenti.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi legati alla conciliazione tra lavoro e famiglia, con un focus sulle azioni concrete da intraprendere per garantire pari opportunità e migliorare il benessere dei lavoratori. Si è parlato del ruolo della donna nella società, ormai non più dedita alla sola cura della famiglia, ma impegnata in attività lavorative, e della conseguente responsabilizzazione e coinvolgimento della figura maschile in ambito familiare e domestico.