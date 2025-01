Inserita in Politica il 08/01/2025 da Patrizia Carcagno CONSEGNA PERGAMENA AL SERGENTE GIUSEPPE AMATO Consegnata ieri, 7 gennaio 2025, al Sergente Giuseppe Amato, una pergamena di plauso per la complessa operazione di salvataggio nelle acque del Canale di Sicilia a favore di 120 migranti. Giuseppe Amato, Sergente della Marina Militare, è stato già insignito con la Medaglia di Bronzo dal Ministero della Difesa. La cerimonia di ieri si è svolta nei locali del Palazzo municipale alla presenza del Sindaco Giacomo Anastasi e di alcuni esponenti della giunta e del Consiglio Comunale. “In rappresentanza di tutta la cittadinanza di Petrosino, abbiamo voluto sottolineare l’esemplare coraggio che il nostro concittadino Giuseppe Amato ha dimostrato rischiando la vita nell’azione che ha portato al salvataggio di 120 persone migranti – ha dichiarato il Sindaco Anastasi – Quello di oggi, da parte della mia Amministrazione, è un gesto simbolico, ma molto concreto e significativo. L’azione che ha visto protagonista il Sergente Amato è uno straordinario esempio dell’impegno e del coraggio con cui la nostra Marina Militare svolge quotidianamente il proprio lavoro. Ma ancor di più, ci restituisce i valori di umanità e il rispetto della vita umana che caratterizzano gli uomini e le donne che in questi anni, nello svolgimento delle loro mansioni, hanno messo in salvo chi rischiava la vita in mare. Sono convinto – conclude il Sindaco – che questo gesto possa essere per la nostra comunità un seme per coltivare i valori dell’accoglienza e del rispetto della dignità e della vita umana. Grazie a nome di tutta la cittadinanza di Petrosino al Sergente Giuseppe Amato per non essersi tirato indietro in quella tragica giornata e per il servizio che quotidianamente svolge”.