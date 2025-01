Inserita in Politica il 07/01/2025 da Patrizia Carcagno RIPRENDE L’ATTIVITA’ INTERNAZIONALE DELL’I.C. LOMBARDO RADICE- PAPPALARDO Nel nuovo anno riprende l’attività di internazionalizzazione dell’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo con lo svolgimento del progetto “ECOL - Ecological Education and Out-of-School Learning Activities” previsto all’interno del Programma ERASMUS+.

Il progetto è stato avviato con la riunione di staff nei giorni 28 e 29 novembre 2024 presso il “Liceul Profesor Mihai Dumitriu” di Valea Lupului, nel Distretto di Iasi in Romania, cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i partners del progetto, quattro Istituti di Scuola Secondaria della Romania, capofila, Croazia, Portogallo e Italia e due Università turche, che ha come tematica l’ambiente e i cambiamenti climatici. Al kick-off meeting in Romania ha partecipato anche l’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo” di Castelvetrano, rappresentato dalle docenti Patrizia Lombardo e Giovanna Morreale.

Nel corso dell’incontro, dopo una breve presentazione di ciascuna organizzazione, la docente rumena coordinatrice del progetto Tatiana Benjan ha illustrato gli obiettivi del progetto, le attività da realizzare e i risultati attesi e sono stati determinati i ruoli di ciascuna organizzazione, i canali di comunicazione e la gestione finanziaria; è stato, inoltre, pianificato, per il prossimo mese di marzo 2025, il primo Transnational Meeting dei partners a Denizli, in Turchia, durante il quale i docenti partecipanti saranno impegnati in un corso di formazione sulle tematiche del progetto.

Durante le due giornate a Iasi, i docenti, accompagnati da una guida turistica, hanno potuto anche visitare la città che offre parecchi luoghi e monumenti di interesse storico e culturale. Le due giornate trascorse insieme ai colleghi stranieri sono state intense e ricche di spunti di riflessione sull’importanza della condivisione di esperienze diverse ma ugualmente significative.

L’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo non è nuovo a questo tipo di esperienza, considerato che è impegnato per la quinta volta come partner in un progetto Erasmus+, il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa.

Il Dirigente e tutti i Docenti credono molto nella valenza educativa rappresentata dalla partecipazione al Programma Erasmus+, tanto da considerarla una priorità imprescindibile in quanto offre opportunità di crescita per studenti e insegnanti, promuove le competenze linguistiche, interculturali e professionali; favorisce inoltre la collaborazione europea, gli scambi di buone pratiche e di innovazione didattica, migliora l’inclusione, apre nuovi orizzonti lavorativi e accresce il prestigio della scuola, incentivando la cittadinanza attiva e globale.

Proprio dall’esperienza vissuta nello scorso a.s. in una scuola polacca di Danzica, l’Istituto ha potuto adottare il modello DADA , Didattica per Ambienti Di Apprendimento, che sta sperimentando nelle classi prime della Scuola Secondaria e che sta avendo grande successo, poiché favorisce una didattica motivazionale ed interattiva in cui l’alunno, grazie alla specifica dotazione dei laboratori, apprende con maggiore facilità e i Docenti possono facilitare la personalizzazione degli stili di apprendimento, perché agiscono in un’aula disciplinare dotata di sussidi ed attrezzature idonee alla propria materia.

In definitiva il programma ERASMUS+ non solo facilita la fluency in lingua straniera, ma contribuisce alla crescita metodologica e didattica delle scuole che vi aderiscono.