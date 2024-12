Inserita in Politica il 23/12/2024 da Patrizia Carcagno Torna “Il Nostro Regalo di Natale al Mare” Torna l’iniziativa denominata “Il nostro regalo di Natale al mare” , la raccolta comunitaria di rifiuti in spiaggia organizzata puntualmente da qualche anno dalla delegazione siciliana di Marevivo e dal Museo Diffuso dei 5 Sensi nell’ambito della programmazione degli eventi natalizi.



L’iniziativa si svolgerà il 30 Dicembre, dalle 9:30 alle 12:30, presso la spiaggia della Tonnara di Sciacca e consisterà in un’azione di pulizia della spiaggia quale simbolico “regalo” all’ambiente e al mare per sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura ogni giorno del nostro Pianeta.



Un modo per chiudere l’anno con un atto di amore verso l’ambiente ma anche per iniziare il 2025 con nuovi propositi d’impegno attivo per la salvaguardia del mare.



Non a caso è stata scelta la spiaggia della Tonnara poiché risulta essere attualmente interessata da un preoccupante stato di spiaggiamento di rifiuti, ma anche perché questa spiaggia è inserita nella campagna nazionale della Fondazione Marevivo “Adotta una spiaggia”.



L’attività di pulizia sarà seguita da un campionamento dei rifiuti, eseguito seguendo il protocollo dettato da Ocean Conservancy, che prevede la suddivisione dei rifiuti raccolti in diverse categorie, sottoposte poi al conteggio e alla pesatura. I dati raccolti, contribuiranno ad alimentare il monitoraggio che si sta sviluppando a livello mondiale sulle tipologie più frequenti di rifiuti rinvenuti sulle spiagge, al fine di poter trovare misure di prevenzione che limitino il loro abbandono.



La giornata vede la collaborazione del Comune di Sciacca, dell’IISS Amato Vetrano con il suo convitto e della struttura “La Tonnara di Sciacca” ma l’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutte le associazioni cittadine e di tutti coloro che vorranno dare un contributo alla tutela di questa spiaggia che oltre ad essere una delle più belle della cittadina saccense, esprime un grande valore storico e culturale di grande importanza.



Si invitano i partecipanti a munirsi di guanti riutilizzabili e, per chi volesse, ad indossare un cappellino di babbo natale.