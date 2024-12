Inserita in Tempo libero il 19/12/2024 da Patrizia Carcagno CENA DI BENEFICENZA CON STEFANO TACCONI Domani , 20 dicembre 2024 ore 20:00 ci sarà una cena di beneficenza con un ospite speciale



CHI... ??



STEFANO TACCONI



Ex portiere della Juventus e della nazionale.



La cena si terrà presso il RISTORANTE PALACE-VICOLO COLTELLI 2 – MACERATA



Per partecipare bisogna obbligatoriamente prenotare al 3516185716



TI ASPETTIAMO !!