Inserita in Cronaca il 06/12/2024 da Patrizia Carcagno PETROSINO-ISTALLAZIONE DI PALI ILLUNIANTI DOTATI DI PANNELLI FOTOVOLTAICI L’Amministrazione Comunale di Petrosino annuncia con soddisfazione il completamento del progetto per l’installazione di pali e corpi illuminanti dotati di pannelli fotovoltaici. Questo intervento riguarda diverse aree del territorio, tra cui Via San Giuseppe, Via Giardinello, Baggianotto e altre vie secondarie, per un totale di circa 55 nuovi punti luce.

“Si tratta di un passo importante per la nostra comunità – dichiarano il Sindaco Anastasi e l’Assessore Pipitone –. Questo progetto rappresenta non solo un miglioramento per la sicurezza e la vivibilità delle zone interessate, ma anche un investimento significativo nella sostenibilità ambientale e nell’efficienza energetica.”

L’intervento si inserisce in una visione strategica più ampia che mira a incrementare l’utilizzo di soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale. L’Amministrazione Comunale conferma la volontà di proseguire in questa direzione con ulteriori progetti per migliorare la qualità della vita e valorizzare il territorio.

“Il risultato raggiunto è motivo di grande soddisfazione – concludono il Sindaco e l’Assessore – e ci spinge a continuare con determinazione per rispondere sempre meglio alle esigenze della nostra comunità.”