Inserita in Salute il 15/11/2024 da Patrizia Carcagno La Farmacia Sacca e il Rotaract Club Trapani, insieme alla Fondazione Francesca Rava, in prima linea per i bambini in difficoltà Dal 15 al 22 novembre, presso la Farmacia Saccà i soci Rotaract Club di Trapani e alcuni militari del 37esimo stormo saranno impegnati per sostenere la campagna nazionale “In Farmacia per i Bambini”, promossa dalla Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus. L’iniziativa è rivolta alla raccolta di farmaci pediatrici, alimenti e prodotti per la cura dei bambini, destinati ai minori in difficoltà e alle famiglie in stato di bisogno.



La raccolta trapanese, sostenuta dal Rotaract Trapani e dal Aeronautica Militare del 37° Stormo di Trapani Birgi verrà destinata a due associazioni del territorio, Cooperativa Liberi di Intrecciare e Azione X, realtà locali impegnate in progetti di sostegno e inclusione per minori in situazioni di fragilità.



Un aiuto concreto per i minori in difficoltà a Trapani.



L’iniziativa di raccolta si inserisce in un più ampio progetto della Fondazione Francesca Rava, impegnata da anni nel supporto ai minori e alle famiglie in difficoltà attraverso progetti di assistenza sanitaria e educativa in Italia e all’estero. Grazie alla collaborazione con farmacie di tutta Italia, tra cui la Farmacia Saccà di Trapani, la campagna “In Farmacia per i Bambini” punta a coinvolgere i cittadini in un gesto di solidarietà semplice ma dal grande impatto.



Una settimana di solidarietà e collaborazione tra comunità locali e forze armate



Il Rotaract Club Trapani ringrazia tutti i volontari e i cittadini che sceglieranno di contribuire a questa iniziativa, dimostrando ancora una volta come la collaborazione tra associazioni, enti locali e forze armate possa tradursi in un’azione concreta a favore dei più piccoli. Un grazie particolare ai militari dell’Aeronautica Militare, il cui impegno rappresenta un importante segno di vicinanza alla comunità trapanese.