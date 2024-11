Inserita in Politica il 04/11/2024 da Patrizia Carcagno Enjoy Barocco vola a Londra al World Travel Market. La Dmo del GAL Terra Barocca parteciperà alla conferenza stampa dell’Assessorato regionale al Turismo della Regione Siciliana Dopo il successo al TTG di Rimini, il GAL Terra Barocca, ospite ancora una volta dell’Assessorato regionale al Turismo della Regione Siciliana, porta la destinazione unica Enjoy Barocco al World Travel Market di Londra, dal 5 al 7 novembre 2024, una delle fiere turistiche più prestigiose al mondo.

Questo evento, che richiama ogni anno operatori del settore, tour operator, media e buyer internazionali, rappresenta un´opportunità ulteriore per affermare l´identità di Enjoy Barocco come destinazione d’eccellenza. Nell’occasione, il 6 novembre alle 16, la DMO Enjoy Barocco parteciperà alla conferenza stampa tenuta dall´Assessore Regionale al Turismo, Elvira Amata, avendo così l´opportunità di rivolgersi direttamente ai buyer internazionali e ai giornalisti presenti presso il padiglione ENIT.

Per il GAL Terra Barocca, la partecipazione a Londra significa accedere a una platea vasta e qualificata, composta da operatori di alto livello in cerca di mete turistiche che rispondano alle esigenze di viaggiatori moderni, orientati verso esperienze autentiche e luoghi ricchi di storia, arte e bellezze paesaggistiche. Una destinazione che unisce il fascino barocco alla vivacità e alla cultura siciliana, i suoi sapori, le sue tradizioni ai paesaggi unici e che punta a consolidare la presenza sui mercati globali e attrarre un target selezionato, attento al turismo culturale e sostenibile.

Il progetto complessivo prevede, oltre alla presenza alle principali fiere di settore, anche l’organizzazione di eventi per valorizzare i prodotti e le attrazioni locali, la realizzazione di educational tour che coinvolgano buyer e influencer selezionati, la creazione di un DMS in grado di aggregare e promuovere la destinazione turistica ricorrendo anche all’impiego dell’intelligenza artificiale, l’avvio di un osservatorio turistico in grado di fornire trend e informazioni agli operatori del settore e agli amministratori locali, l’organizzazione di seminari, di percorsi formativi e di importanti momenti di confronto col territorio.