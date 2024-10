Inserita in Salute il 29/10/2024 da Patrizia Carcagno Ordine dei medici della provincia di Trapani, composta la squadra del nuovo Presidente Filippo Mangiapane eri sera si è svolta la prima riunione del Nuovo consiglio dell’Ordine dei medici della provincia di Trapani durante la quale si sono svolte le elezioni del nuovo Direttivo.



Come era previsto, il dottor Filippo Mangiapane è stato eletto Presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trapani per i prossimi quattro anni a partire dal prossimo 1 gennaio.



A ricoprire la carica di vicepresidente è stata scelta la dottoressa Lella Pantaleo, medico di medicina generale; il dottor Alberto Albertini è stato eletto tesoriere, mentre il dottor Giovanvito Rami ha assunto la funzione di segretario.



Sono queste le cariche del nuovo direttivo scaturito dopo le elezioni che hanno visto prevalere la lista “PER L’ORDINE” che faceva capo al Dottor Filippo Mangiapane.



Si compie così tutto il percorso delle elezioni che hanno visto due liste concorrenti e che dopo una prima tornata in cui non è stato raggiunto il quorum, decisiva è stata la seconda convocazione dove circa 1200 medici da tutta la provincia di Trapani hanno partecipato al voto.



La lista del dottor Mangiapane ha eletto tutti i suoi 15 candidati per il consiglio direttivo e 3 per il collegio dei revisori. Fanno parte del Consiglio anche il Dottor Vito Sanci e il dottor Giuseppe Cerami, rispettivamente Presidente e vicepresidente degli odontoiatri della provincia di Trapani, la cui elezione è avvenuta il 14 ottobre scorso.