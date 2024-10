Inserita in Politica il 28/10/2024 da Patrizia Carcagno Vincenzo Cusumano nominato esperto del Sindaco di Trappeto. Curerà attività di pianificazione delle attività turistiche e culturali "Accolgo, con grande entusiasmo e con la solita voglia di fare, l´incarico conferitomi dal Sindaco di Trappeto, Santo Cosentino, in qualità di esperto per le attività di pianificazione, programmazione e attuazione delle manifestazioni turistiche e culturali del Comune di Trappeto". Lo dichiara Vincenzo Cusumano, ex Assessore al Turismo del Comune di Terrasini, a seguito del conferimento del nuovo incarico.



"Trappeto- aggiunge- è una località turistica bellissima, la definirei una piccola bomboniera. Metterò in campo tutte le mie idee e le mie energie per valorizzarne al meglio le peculiarità e tutte le attrattive turistiche che possiede".



Cusumano vanta una lunga esperienza nel settore turistico- culturale. È stato, tra le altre cose, direttore artistico per le attività culturali dei comuni di Cinisi (2009/ 2010) e di Balestrate (2017/ 2018) e consulente per la promozione delle attività cinematografiche nell´ambito del territorio Provincia Regionale di Palermo.

Dal 2010 al 2012 è stato Assessore del Comune di Cinisi, e più recentemente Assessore al Turismo del Comune di Terrasini.