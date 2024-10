Inserita in Politica il 16/10/2024 da Patrizia Carcagno Grandissimo successo a Petrosino per la “Sagra dell’Uva e del Vino”: migliaia le presenze Grandissimo successo a Petrosino per la “Sagra dell’Uva e del Vino” che si è svolta domenica scorsa, organizzata dalla Pro Loco Petrosino (con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Petrosino). Migliaia le presenze per le vie petrosilene, dalle ore 17 e fino a tarda serata. Degustazioni di prodotti tipici, vini delle cantine, musica e intrattenimento sul palco con i Trikke e Due in una Petrosino vestita a festa, tra lucine, stand, suoni, colori e sapori della Sicilia.



Un successo, dunque, che ha creato un vero momento di piazza, di comunità. Tante le associazioni presenti e i volontari che si sono prodigati con grande impegno e dedizione per organizzare questa splendida manifestazione, unica e indimenticabile. Sul palco, per oltre tre ore consecutive, Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi con lo spettacolo “Trikke e Due Cabaret & Friends Show“ con tanti talenti della musica, del ballo e dell’arte. Ad aprire la manifestazione il gruppo folkloristico “I Burgisi di Marsala” di Giuseppe Coppola.



Vita Patti, presidente della Pro Loco Petrosino: "Il 13 ottobre è stata una giornata magica, finalmente a Petrosino è ritornata ‘La Sagra dell’uva e del vino’. L’emozione è stata grande, il mio cuore si è riempito di gioia nel vedere un fiume di gente in viale Francesco De Vita e viale Giacomo Licari, arrivate da diversi paesi della provincia e non solo, come anche la presenza di pullman partiti da Palermo e tanti turisti. Questo è un segnale forte, per un evento giunto alla seconda edizione, dopo vent’anni di assenza, per questo ringrazio di cuore il Sindaco Giacomo Anastasi e l’amministrazione per aver creduto in noi, per averci dato la possibilità di realizzare il nostro sogno! Noi crediamo tanto in questo evento perché la Sagra rappresenta Petrosino, un piccolo paese vitivinicolo, la sua storia, la sua cultura contadina, la bellezza dei suoi vigneti, che fanno da coreografia lungo le strade del paese e soprattutto la sua identità. Iniziative come questa sono un veicolo importante per fare conoscere questo territorio, che merita tanto. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, in particolare un grazie di cuore alle associazioni che hanno collaborato con i loro stand alla preparazione di prodotti tipici: Le Uncinettine, Auser Petrosino, Gruppo Folkloristico Torre Sibiliana, I Mitici, Caritas Parrocchiale Petrosino e Don Carmelo Caccamo, Pro Loco Petrosino, che devo dire sono stati l’anima della manifestazione. Grazie ai miei amici/fratelli Nicola e Enzo Trikke e Due, Alessandro Gagliano, alla Protezione Civile di Angelo Rizzo e Pino Indelicato, la Croce Rossa, Zichittella Fiori, Taliá – PA Ingross, Vivai Mannone Giacomo, Vivai Mannone Srl, alle cantine, in particolare alla Cantina Sociale Petrosino e alle Cantine Europa e Colomba Bianca, alle scuole – Istituto Comprensivo Gesualdo Nosengo, Istituto Abele Damiani Agrario e Alberghiero, Istituto Tecnico per Geometri Petrosino -, al Gruppo Folk “I Burgisi” di Marsala, a Peppe Amato, a tutti gli espositori e ai soci della Pro Loco che hanno collaborato per la riuscita dell’evento!. Un grazie particolare alla mia amica Giuseppina Mannone e al mio caro vice Presidente Pino Pipitone, che come me, hanno sempre creduto e credono in questa iniziativa e finalmente amici miei, abbiamo dimostrato che bisogna crederci sempre nei propri sogni, perchè se si sogna da soli è solo un sogno, ma insieme diventa realtà!".



Enzo e Nicola: "E’ stato veramente fantastico da sopra il palco vedere tutta quella gente, migliaia e migliaia. Noi dobbiamo anche ringraziare chi ha accettato il nostro invito ad esibirsi durante lo spettacolo: Estrella Latina (di Irene Ingardia), Silvia Cialona, la poetessa dell’anima Angela Pastore (accompagnata dalle ballerine Aurora Burzotta, Laura Laudicina), Body Language (di Antonella Conticelli), Leo D’Angelo e Valeria Di Via, Nannè (Annamaria Modello), Annamaria Scavone, Rossella Angileri, Liliana Andreanò & Francesco Lombardo, Anima Latina di Giuseppe Licari & Brigitte Laudicina, Francesco Anastasi e Alessandro Gagliano. Grazie a Vita Patti, e a tutta la Pro Loco, per averci dato la possibilità – e la responsabilità – di organizzare lo spettacolo di intrattenimento sul palco".