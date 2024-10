Inserita in Tempo libero il 02/10/2024 da Patrizia Carcagno Anteprima di Ibla Buskers il 2 ottobre ad Acate: una serata tra teatro di strada e sonorità afrobeat al Castello dei Principi di Biscari. l festival Ibla Buskers, giunto alla sua 29ª edizione, si prepara a sorprendere ancora una volta con un’anteprima del tutto speciale. Il 2 ottobre, a partire dalle 19, l’arte di strada invaderà il suggestivo scenario del Castello dei Principi di Biscari ad Acate, uno dei monumenti più importanti della cittadina. Grazie al contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il festival abbraccia anche questo Comune portando il suo vivace spirito in questo territorio, come già accaduto in passato a Vittoria, Santa Croce e Comiso. L’area del Castello di Biscari, con la sua imponenza e bellezza storica, diventerà il palcoscenico di esibizioni uniche. Si inizierà alle 19 con gli esperti giocolieri della Compagnia toscana Begherè, si proseguirà con i Giullari del Diavolo storica compagnia italo-brasiliana di teatro di strada, infine la serata si concluderà con gli esplosivi Chris Obehi & Afro Band gruppo musicale nigeriano che faranno ballare con le loro sonorità afrobeat. La scelta di Acate come sede dell’anteprima rappresenta una nuova opportunità per il festival, che continua a esplorare luoghi simbolici del territorio, promuovendo al contempo arte e cultura. "È una grande gioia poter portare l’anteprima di Ibla Buskers in un luogo così carico di storia e fascino come il Castello dei Principi di Biscari ad Acate" dichiarano i referenti dell’associazione Edrisi, organizzatrice del festival da quasi tre decenni. "Ringraziamo il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il sostegno e la città di Acate per l’accoglienza calorosa. Siamo certi che questa serata speciale saprà stupire ed emozionare il pubblico, mantenendo vivo lo spirito del festival". Patrizia Valenti, commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha spiegato le ragioni di questo importante contributo: “Siamo un ente di area vasta e naturalmente cerchiamo di promuovere il più possibile tutto il nostro territorio di riferimento. Ibla Buskers è uno degli eventi straordinari che riesce a coniugare l’arte e la cultura in un modo unico, rendendole accessibili a tutti. Siamo felici di poter collaborare con l’associazione Edrisi per un evento di altissimo spessore culturale, che da anni è uno dei più attesi appuntamenti dell’autunno. Dietro il sorriso e l’arte circense, Ibla Buskers porta con sé un messaggio profondo di amicizia, fratellanza e pace, valori che dovrebbero sempre caratterizzare le nostre comunità. La cultura, infatti, non è solo un piacere estetico, ma un ponte che ci unisce, un linguaggio universale capace di abbattere barriere. Abbiamo voluto portare le suggestive atmosfere circensi nel territorio di Acate, che spesso rischia di essere percepito come periferia della provincia, con la volontà di coinvolgere così direttamente i bambini, i giovani e tutti gli abitanti di questa parte del nostro territorio. Un modo concreto per dimostrare che nessuno viene lasciato indietro e che anche i piccoli centri possono essere protagonisti di momenti di grande valore culturale e artistico". Dopo la serata di anteprima ad Acate, il festival abbraccerà il cuore di Ragusa, ma con una novità che segna questa 29esima edizione: dal 4 al 6 ottobre, Ibla Buskers si svolgerà a Ragusa Superiore, “Supra”, portando arte, musica e spettacolo in un quartiere che necessita di nuova linfa vitale. Saranno coinvolte strade come via Matteotti e via Roma, oltre a luoghi simbolici del centro storico di Ragusa Superiore, in un grande abbraccio tra storia, memoria e creatività. La decisione di coinvolgere Ragusa Superiore nasce dal desiderio di riqualificare alcune aree urbane attraverso la cultura e l’arte, donando una nuova visione a luoghi che hanno perso parte del loro dinamismo nel corso degli anni. Gli organizzatori spiegano: "Con questo coinvolgimento nuovo vogliamo far capire che la cultura non è una prerogativa di una sola parte della città. Ragusa Superiore merita di vivere la vitalità che, negli anni, ha reso famoso Ibla Buskers. Abbiamo scelto luoghi simbolici, tra cui via Roma e piazza Matteotti, che per noi rappresentano il cuore pulsante del centro storico superiore, un’area che ha bisogno di essere riqualificata e riportata al centro della vita sociale e culturale di Ragusa". Il festival continua così a essere un faro culturale per tutto il territorio ibleo, con la capacità di riunire pubblico e artisti in un’unica, straordinaria esperienza di arte di strada. Info su www.iblabuskers.it e sui canali social.