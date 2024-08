In funzione a Favignana due nuovi bus elettrici per il trasporto pubblico operativo tutto l´anno

Inserita in Politica il 27/08/2024 da Patrizia Carcagno In funzione a Favignana due nuovi bus elettrici per il trasporto pubblico operativo tutto lŽanno In funzione a Favignana due nuovi bus elettrici per il trasporto pubblico operativo tutto lŽanno. Forgione: "Un passo significativo verso la sostenibilità ambientale"



Da oggi sono in funzione a Favignana i nuovi bus elettrici. Il servizio di trasporto pubblico, avviato allŽinizio dellŽestate, è gestito dalla ditta Tarantola e Cuffaro. I due bus elettrici, forniti dalla Regione Siciliana, collegheranno tutti i versanti dellŽisola, garantendo una mobilità efficiente e continua sia per i residenti che per i turisti durante tutti i dodici mesi dellŽanno. I nuovi mezzi sono anche equipaggiati per consentire lŽaccesso alle persone diversamente abili.

"Con lŽintroduzione dei bus elettrici - dice il sindaco Francesco Forgione -, non solo rispondiamo alle esigenze di mobilità dei nostri cittadini e turisti, ma facciamo un passo significativo verso la sostenibilità ambientale. Questo progetto, reso possibile grazie alla collaborazione con la Regione Siciliana, è un esempio concreto di come possiamo migliorare la qualità della vita sullŽisola, preservando al contempo il nostro ambiente. A settembre, con lŽavvio del mini bus elettrico dedicato agli studenti - aggiunge il sindaco - completeremo ulteriormente lŽofferta di trasporto, dimostrando il nostro impegno continuo verso unŽisola più verde e accessibile per tutti".