Inserita in Salute il 20/03/2024 da Patrizia Carcagno Il direttore generale Areu, incontra il Presidente ANAS Lombardia e il Presidente della consulta Nazionale per definirà l´offerta formativa sanità 2024 In data odierna il Presidente ANAS Lombardia nella persona della Dott.ssa Anna Lo Bosco e il Presidente della consulta nazionale Giuseppe Coniglio, sono stati ricevuti dal direttore generale di Areu Dott. Massimo Lombardo, per programmare le attività formative del 118 per l´anno corrente.



L’attività di Anas nel 2024 avrà un forte impatto sul territorio.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una grossa crescita di adesioni e un numero sempre maggiore di associazioni che prima erano legate ad altri enti o senza punti di riferimento ed aiuto.



Tra i punti principali del dibattito si è evidenziata la crescita costante della rete associativa sul territorio, connessa saldamente con l’importanza di fare Rete e la moltitudine dei servizi che la Rete stessa può offrire ai propri associati.