Inserita in Tempo libero il 20/11/2023 da Patrizia Carcagno Premi: il Cous Cous Fest tra gli eventi culturali finalisti del Bea, Best event award Il Cous Cous Fest è tra gli eventi finalisti del Bea, il Best Event Awards Italia 2023, il più importante riconoscimento che premia l’eccellenza negli eventi e nella comunicazione dal vivo in tutto il mondo. La selezione dei vincitori e la cerimonia di premiazione si svolgeranno nell’ambito del Bea Italia, il Festival italiano degli eventi e della live communication che celebra la sua 20^ edizione il 21 e il 22 novembre prossimi all’Auditorium Parco della musica Ennio Morricone di Roma, la grande struttura progettata da Renzo Piano che è un’opera d’arte a cielo aperto.

Sarà una due giorni di incontro e networking dedicata alla community degli eventi e dei congressi, per celebrare la creatività e le innovazioni che stanno ridisegnando il panorama della live communication e condividere best practice.

Il festival internazionale dell’integrazione culturale, che da 26 anni si svolge a San Vito Lo Capo, è nella rosa degli 8 eventi italiani finalisti nella categoria eventi culturali. A valutare tutte le candidature sarà una giuria di professionisti del settore: comunicatori, responsabili delle pubbliche relazioni e degli eventi delle maggiori aziende e istituzioni italiane, presieduta da Tommaso Muscojona, Sport event marketing manager di Red Bull Italia.



Martedì 21 novembre il festival sarà raccontato durante uno speech alla giuria in seduta plenaria da Marcello Orlando, ceo dell’agenzia Feedback, producer dell’evento insieme al Comune di San Vito Lo Capo. Ad essere valutati saranno la creatività e l’innovazione dell’evento, la sua esecuzione, l’efficacia, la strategia di canale utilizzata, la rilevanza con gli obiettivi di comunicazione dell’azienda e i valori del marchio, la qualità complessiva, specialmente in confronto al budget in relazione agli altri concorrenti della stessa categoria.

Della short list degli eventi culturali ammessi in finale fanno parte la Candidatura per Roma Expo2030 – Humanlands, ROM-E Ecosostenibilità e futuro, Enlightening Drone Light Show, Light is Life. Festa delle Luci A2A, Moving Data, Christmas World e This is Wonderland.

Il Cous Cous Fest, nella sua storia, ha vinto premi e riconoscimenti prestigiosi. Tra questi, nel 2006, il Premio Luigi Veronelli, istituito da Class Editori e Veronelli Editore; nel 2004 una segnalazione speciale nell’ambito del Premio Impresa e Cultura promosso da Confindustria, Ice, Sviluppo Italia e Comune di Palermo; nel 2010 il Premio nazionale "Cool Turismo. Comunicare le meraviglie d’Italia”. Decine, infine, le tesi di laurea dedicate all’evento quale case history di marketing territoriale e le testimonianze portate in aule prestigiose, l’ultima allo Iulm di Milano, sulle chiavi del suo successo.