Inserita in Gusto il 19/10/2023 da Patrizia Carcagno Confcommercio Palermo organizza a novembre tre nuovi corsi di eccellenza per la formazione di degustatori di olio, vino e per assaggiatori di pasta Confcommercio Palermo organizza a novembre tre nuovi corsi di eccellenza nel settore enogastronomico che riguardano i degustatori di olio, gli assaggiatori di pasta e i degustatori di vino. I corsi sono destinati sia a coloro che già operano nel settore della ristorazione sia agli appassionati delle eccellenze siciliane che vogliono approfondire le loro conoscenze.



“Questi corsi, che in passato hanno riscosso grande successo, rappresentano un prezioso investimento per il proprio futuro professionale - dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo - oltre che un’utile promozione della cultura enogastronomica”.



Per l’iscrizione ai corsi bisognerà scrivere una mail a masterclass@confcommercio.pa.it, promopalermo@confcommercio.pa.it oppure chiamare il 333.2643976.





Il corso per degustatori di olio si svolgerà dal 13 al 18 novembre e avrà come docenti Massimo Brucato, capo panel e assaggiatore professionale; Domenico Alaimo, formatore FED (educazione e dieta) e Massimo Carlino, produttore olivicolo. Le lezioni permetteranno di imparare a riconoscere e apprezzare le sfumature dell´olio d´oliva extravergine. I docenti guideranno gli studenti attraverso sessioni di degustazione e condivideranno il loro vasto know-how nel settore.



Il corso per assaggiatori di pasta avrà luogo dal 20 al 23 novembre. I relatori saranno il biologo Giuseppe Russo, esperto in scienze dell’alimentazione, gli chef Andrea Ruisi e Roberto Cascino e l’imprenditrice del settore della pasta Margherita Tomasello. I relatori e gli chef sveleranno attraverso i sensi i segreti per riconoscere e apprezzare le varietà di pasta e condivideranno tecniche di preparazione della pasta fresca



Saranno invece il giornalista Marcello Malta e l’imprenditore Marco Durastanti, entrambi sommelier di Ais Italia, i protagonisti del corso per degustatori di vino che si aprirà il 27 novembre per concludersi il 2 dicembre che darà agli studenti l´opportunità di esplorare e apprezzare i vini di alta qualità.





Le lezioni si svolgeranno nella sede di Confcommercio Palermo, Via Emerico Amari, 11. Previste anche le visite guidate presso il Pastificio Bia, il frantoio Valparadiso e la casa Vinicola Duca di Salaparuta.