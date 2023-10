Inserita in Tempo libero il 06/10/2023 da Patrizia Carcagno “LAC- Laboratorio artistico creativo non solo parole" a Castellammare del Golfo “LAC- Laboratorio artistico creativo non solo parole”: il 7 ottobre la presentazione dell’associazione culturale nell’aula consiliare di Castellammare del Golfo



Castellammare del Golfo, 6 ottobre 2023– “LAC- Laboratorio artistico creativo non solo parole”: è la neonata associazione culturale di Castellammare del Golfo che sarà presentata sabato 7 ottobre, alle ore 18, nell’aula consiliare di corso Mattarella.



Nel corso della presentazione, patrocinata dal Comune, saranno illustrate le attività di cui si occuperà l’associazione quali poesia, musica, teatro e danza.



Interverranno: il maestro Giovanni Sonoli, la cantante Betty Maimone, l’attore Francesco Labita e la scuola di danza Asd Music dance.



Il laboratorio, aperto a quanti vorranno aderire, al momento è composto Mario Maimone, Giuseppe Gerbino, Cristoforo Ancona, Aurora Borruso, Angelo Puma, Stefano Ferrantelli, Maria Vasile, Angelica Ferrantelli, Livia la Franca.