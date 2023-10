Inserita in Politica il 06/10/2023 da Patrizia Carcagno Servizio mensa per le scuole locali di Trapani Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha annunciato ai dirigenti scolastici l´inizio del servizio della mensa scolastica per le scuole locali, previsto per il 16 del corrente mese. La comunicazione è stata indirizzata ai dirigenti scolastici delle istituzioni coinvolte: il 4° Circolo Didattico "G. Marconi," l´Istituto Comprensivo "E. Pertini," l´Istituto Comprensivo "L. Bassi-S. Catalano," l´Istituto Comprensivo "G. G. C. Montalto," e l´Istituto Comprensivo "N. Nasi."



La comunicazione istituzionale ha sottolineato l´importanza della trasmissione tempestiva degli elenchi nominativi degli alunni che usufruiranno del servizio. Questi elenchi saranno utilizzati dalla ditta appaltatrice per l´inserimento massivo degli utenti nel portale Ristocloud, che gestirà la registrazione, i pagamenti e l´ordinativo giornaliero dei pasti.



Questo passo è cruciale per garantire un avvio senza intoppi del servizio di refezione scolastica.



Il servizio di refezione scolastica è fondamentale per il benessere e la nutrizione degli studenti e rappresenta un´importante iniziativa per la comunità scolastica locale. L´Amministrazione comunale è determinata a garantire che il servizio funzioni in modo efficiente e benefico per tutti gli studenti coinvolti. I genitori e gli studenti sono invitati a seguire da vicino le istruzioni fornite dalle rispettive scuole e a collaborare attivamente per assicurare il successo di questa iniziativa che lo scorso anno è stato utilizzato da più di 700 piccoli alunni.



L´Amministrazione comunale resta a disposizione per eventuali chiarimenti o domande da parte delle scuole e delle famiglie coinvolte. Per ulteriori dettagli o informazioni, è possibile contattare il dirigente scolastico del proprio istituto o l´ufficio comunale competente.