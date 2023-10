Inserita in Politica il 03/10/2023 da Patrizia Carcagno CNA Trapani incontra una rappresentanza del Distretto Suceava della Romania È con l’obiettivo di sviluppare relazioni sinergiche per lo sviluppo di entrambe le comunità ed i territori, che ieri mattina, 2 ottobre 2023, CNA Trapani ha organizzato un incontro con i rappresentanti istituzionali del Distretto Suceava della Romania- già in Sicilia per la manifestazione “Finestra verso la Romania” organizzata ad Alcamo- alla presenza del Sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, che ha voluto ospitare l’incontro istituzionale presso la sede del Comune in Piazza Cangemi.



“Ringraziamo il Sindaco Gruppuso e la delegazione romena che hanno accolto il nostro invito- hanno dichiarato il Presidente e il Segretario di CNA Trapani, Giuseppe Orlando e Francesco Cicala. Come sempre, siamo aperti alla cooperazione e al consolidarsi di relazioni politiche, economiche e culturali che possano giovare non solo al nostro territorio, ma anche a territori e comunità altre, nell’ottica di progetti di sviluppo ed eventi condivisi”.



“L’incontro di oggi- ha aggiunto il Sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso- sancisce l’avvio di un progetto di collaborazione tra le comunità del trapanese e quella del Distretto Suceava della Romania, una sorta di gemellaggio che vuole svilupparsi soprattutto rispetto ai settori dell’artigianato e del turismo”.



Entusiasta la delegazione romena presente che, a seguito dell’incontro istituzionale, ha avuto modo di apprezzare alcune attrattive del territorio: il Parco Archeologico di Segesta, il Museo dei Cavallari con l’esposizione dei caratteristici carretti siciliani “alla trapanese” e la Casa Museo di Garibaldi.



Al confronto istituzionale hanno preso parte, in particolare: il Sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso; l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Francesco Ferrisi; il Presidente di CNA Trapani, Giuseppe Orlando; la Presidente settore turismo CNA Trapani, Cristina Cianti; il Cassiere del Ceto Cavallari di Calatafimi Segesta, Giusy Tosto; il consigliere provinciale del Suceava, Cezar Ioja; l’Assessore al turismo del Suceava, Claudiu Bradatan; l’imprenditore del Suceava, Vasile Sorin Filip; Anca Delia Moise, Coordinatrice dei progetti dell’Associazione Decebal & Traian, che riunisce una folta comunità di alcamese bene integrata ad Alcamo. Nel pomeriggio, alla visita turistica ha partecipato anche il gruppo pop opera Ad Libitum Voices.