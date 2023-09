Inserita in Tempo libero il 13/09/2023 da Patrizia Carcagno A Trapani l´Expo del vinile da venerdì 15 settembre al Chiostro di San Domenico Al via da venerdì 15 fino a domenica 17 settembre la prima edizione dell´Expo del vinile organizzata dall´associazione Artigianando presso il Chiostro di San Domenico, nel cuore del centro storico di Trapani. Dopo il grande successo di Palermo, giunge dunque nella nostra città un evento particolarmente atteso e ricco di fascino, in uno dei luoghi più antichi di Trapani, aperto a tutti venerdì dalle 17 alle 24 e sabato e domenica dalle 10 alle 22.

«Siamo estremamente felici dell´arrivo a Trapani dell´Expo del vinile - affermano il sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore Emanuele Barbara - perché si tratta di un evento assolutamente unico per la nostra città, particolarmente atteso e che siamo certi andrà avanti negli anni. Farlo al Chiostro di San Domenico - continuano - rappresenta un ulteriore stimolo vista la particolarità del luogo che si presta a manifestazioni come questa che, siamo certi, sarà apprezzata dalla cittadinanza che interverrà numerosa».

Numerose saranno le postazioni attive, con migliaia di vinili e cd dei più svariati artisti della musica nazionale ed internazionale a disposizione di appassionati e non nonché in grado di arricchire le collezioni dei tanti amatori, sempre alla ricerca del titolo mancante.

«Siamo contentissimi, grazie soprattutto alla collaborazione con il Comune di Trapani ed in special modo con l’assessore Emanuele Barbara, sempre attento alle novità - afferma Luca Tumminia, organizzatore e Presidente dell’Associazione Artigianando - di riuscire a portare a Trapani questo evento che dal 2021 viene organizzato presso Villa Pottino, a Palermo, con straordinari risultati in termini di pubblico. Finalmente anche Trapani avrà la sua fiera del vinile - continua - con diversi espositori provenienti da varie parti della Sicilia. Quello del disco è un settore che sta tornando fortemente in voga in questi ultimi anni. Artigianando, sin dalla sua fondazione, cerca di rendere fruibili il più possibile alla cittadinanza gli edifici storici delle città siciliane, nostro patrimonio culturale, e riuscirci anche a Trapani, grazie soprattutto alle istituzioni, è una grande soddisfazione».