Inserita in Cultura il 11/08/2023 da Patrizia Carcagno Un’isola ecologica per i diportisti nella strada di accesso al porto. Oltre 300 schede in consegna ai titolari delle attività che noleggiano e custodiscono imbarcazioni Il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’ambiente Lorena di Gregorio: “Incentiviamo il rispetto dell’ambiente e la raccolta differenziata. Alcuni diportisti abbandonavano i rifiuti una volta arrivati in porto. Abbiamo incontrato le attività di settore per sensibilizzare chiunque vada in mare “.





Castellammare del Golfo, 11 agosto 2023– Un’isola ecologica per i rifiuti prodotti a bordo delle imbarcazioni dai diportisti: l’isola ecologica è stata installata nella strada di accesso al porto di Castellammare del Golfo e può essere utilizzata esclusivamente dai diportisti, tramite apposite schede che consentono il conferimento dei rifiuti differenziati come plastica, carta, vetro, organico e secco residuo.



Oltre 300 al momento le schede -distribuite dall’amministrazione comunale in collaborazione con la ditta Agesp e la capitaneria di porto- alle attività di Castellammare del Golfo che si occupano di noleggio imbarcazioni o ai titolari dei pontili tra la cala marina ed il porto cittadino



L’immondizia prodotta a bordo delle imbarcazioni sarà dunque conferita nell’isola ecologica tramite apposita tessera consegnata ai diportisti dalle attività della zona e il gestore del servizio provvederà poi allo svuotamento periodico ed al conferimento nelle discariche di pertinenza



«Proseguiamo con le attività per incentivare il rispetto dell’ambiente e la raccolta differenziata. Riteniamo l’isola ecologica di fondamentale importanza per il decoro ambientale della frequentata area marina dove spesso capitava che i diportisti lasciassero rifiuti abbandonati una volta arrivati in porto -affermano il sindaco Giuseppe Fusto e l’assessore all’ambiente, la vicesindaco Lorena Di Gregorio-. Per questo abbiamo installato l’isola ecologica ad esclusivo servizio di chi utilizza imbarcazioni in porto ed abbiamo incontrato le attività del settore, che ringraziamo per la collaborazione, così da sensibilizzare chiunque vada in mare ad utilizzare l’isola ecologica tramite apposite schede date in uso in proporzione a flussi e capienze».



«L’isola ecologica consentirà di mantenere il decoro di una zona frequentata da cittadini e visitatori ed un’opportunità per le nostre attività produttive e i diportisti che, differenziando correttamente e non abbandonando rifiuti a terra o ancor peggio in mare -aggiungono il sindaco Giuseppe Fusto e l’assessore all’ambiente, la vicesindaco Lorena Di Gregorio- tuteleranno non solo l’ambiente costiero ma l’intero territorio. Grazie alla Capitaneria di Porto per la collaborazione, alla ditta Agesp, al responsabile dell’ufficio ambiente Gregorio Chiarenza ed all’associazione di protezione civile Anopas per il supporto»