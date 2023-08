Inserita in Tempo libero il 11/08/2023 da Patrizia Carcagno Mario Incudine in concerto con i Tarantolosi il 15 agosto a Tre Fontane L’evento è promosso dall’Amministrazione guidata dal sindaco Castiglione e curato dall’ass. Gianvito Greco con la collaborazione di Nino Centonze e con il patrocinio della Regione





È uno degli interpreti più rappresentativi della world music italiana, vanta collaborazioni con Simone Cristicchi, Mario Venuti e Tosca, ha duettato con grandi artisti come Lucio Dalla e Francesco De Gregori, ha cantato assieme a Biagio Antonacci, ma è anche attore, compositore e regista e sarà il direttore artistico del Cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara.



Il cantautore ennese si esibirà in concerto in piazza Favoroso a Tre Fontane, martedì 15 agosto, alle ore 22.00.



Il concerto, che ha il patrocinio della Regione Sicilia, fa parte del palinsesto “Estate D’Amuri” promosso dall’Amministrazione guidata dal sindaco Castiglione e curato dall’ass. Gianvito Greco con la collaborazione dell’addetto all’organizzazione degli eventi Nino Centonze.



Un grande e atteso evento musicale, dunque, con cui l’Amministrazione comunale ha voluto connotare il Ferragosto trefontanese, offrendo al pubblico un artista, dal gesto vocale inconfondibile, capace di condensare i colori, gli umori e le contaminazioni di una terra solare, travagliata, dispersa negli esili, quale la nostra Sicilia.



Tutti pronti, dunque, a cantare e a ballare sulle note di Terra, Abballalaluna, Beddu Garibbardi, Anime Migranti e Italia talìa, consacrata da pubblico e critica con il pluripremiato album, che ha conquistato il secondo posto al Premio Tenco 2013 ed è stato vincitore assoluto del premio nazionale per la musica tradizionale “Città di Loano 2013”.



L’ingresso è libero.