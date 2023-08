Inserita in Cronaca il 11/08/2023 da Patrizia Carcagno Mazara del Vallo: notte di San Lorenzo. Sette denunce e due segnalazioni dei carabinieri I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, durante la notte di San Lorenzo, hanno intensificato i servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Nel corso dell’attività, sono state denunciate sette persone e due sono state segnalate alla Prefettura di Trapani per uso personale di droga.

Durante i controlli alla circolazione stradale, sono stati denunciati tre uomini. In particolare, un 82enne è stato deferito alla Procura di Marsala per guida senza patente. In due anni è già la seconda volta che viene sorpreso al volante della propria auto senza il previsto documento autorizzativo, che non ha mai conseguito. Altre due persone, un 22enne e un 27enne, risponderanno all’autorità giudiziaria. Il primo per l’ipotesi di reato di riciclaggio, poiché sorpreso in sella ad un motoveicolo con targa alterata e modificata, l’altro per ricettazione in quanto si spostava per la città con un’autovettura provento di furto.

Nel medesimo contesto operativo, sono stati sorpresi altri due giovani che, secondo i Carabinieri, sono sospettati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. I due, controllati in centro, avevano alcune dosi di marijuana e pertanto i Carabinieri hanno deciso di controllare la loro abitazione. L’intuizione dei militari consentiva così di rinvenire in casa due vasi contenenti ognuno una piantina di cannabis già in fiore, due rami già essiccati di marijuana per un peso di circa 1,5 grammi e una sigaretta artigianale.

Nella fitta rete delle pattuglie dell’Arma sono finiti anche un 44enne e un 27enne, entrambi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, ma che, secondo quanto verbalizzato dai militari dell’Arma, erano a spasso per il paese, forse in cerca di un posto dove osservare le stelle cadenti.

All’esito del servizio coordinato sono inoltre stati segnalati alla Prefettura di Trapani due soggetti per uso personale di droga in quanto erano in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.