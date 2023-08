Inserita in Cronaca il 07/08/2023 da Patrizia Carcagno Trapani: maltrattamenti in famiglia. Provvedimento per un 67enne trapanese I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal GIP di Trapani su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 67enne del luogo.

L’odierno provvedimento compendia le risultanze investigative dei Carabinieri pienamente condivise dall’autorità giudiziaria, avviate a seguito della denuncia presentata dalla coniuge convivente.

La donna si era infatti rivolta al Comandante della locale Stazione raccontando di essere vittima di episodi di maltrattamento, asserendo di aver subito anche aggressioni fisiche e minacce che il marito avrebbe posto in essere in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di alcolici.

Magistrati e Carabinieri hanno subito applicato il Codice Rosso e, in tempi ristrettissimi, hanno svolto tutti gli accertamenti necessari che hanno portato all’odierno provvedimento. All’uomo, immediatamente rintracciato dai militari dell’Arma, su disposizione del Giudice, è stato applicato anche un braccialetto anti stalking.