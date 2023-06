Inserita in Cronaca il 15/06/2023 da Patrizia Carcagno Petrosino: disposta la chiusura immediata di un ristorante per problematiche igienico sanitarie I Carabinieri della Stazione di Petrosino, unitamente a personale ASP Trapani del Dipartimento Prevenzione servizio igiene alimenti e nutrizione, hanno eseguito una serie di controlli ad attività commerciali specializzate nella somministrazione di alimenti.

All’esito del servizio è stato notificato al titolare di un ristorante, il provvedimento di sospensione immediata dell’attività di ristorazione per carenza dei requisiti igienico sanitari.

L’odierno provvedimento scaturisce dagli accertamenti dei militari dell’Arma a seguito dell’accesso presso il pronto soccorso dell’ospedale marsalese di numerose persone che la sera prima avevano mangiato in quel ristorante accusando un malessere.

Secondo i Carabinieri e il personale dell’ASP sono emersi, sin da subito, disallineamenti tra i valori dell’acqua utilizzata per cucinare e quelli previsti, nonché ulteriori carenze igienico sanitarie visibili a occhio nudo.