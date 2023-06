Inserita in Cronaca il 13/06/2023 da Patrizia Carcagno Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Provvedimenti per due uomini tra Castelvetrano e Mazara I Carabinieri di Castelvetrano e Mazara del Vallo hanno eseguito due ordinanze applicative della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese, emesse dal GIP del Tribunale di Marsala, a due distinte persone di 30 e 34 anni.

Il primo castelvetranese, assuntore di stupefacenti, da risultanze investigative dei Carabinieri della locale Stazione sarebbe risultato autore di vari episodi di maltrattamenti nei confronti della madre, mentre il secondo mazarese avrebbe compiuto dei maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della coniuge convivente.

Entrambe le vittime nei giorni scorsi hanno trovato la forza di denunciare quanto subivano da tempo ai Carabinieri che in poco tempo sono riusciti a raccogliere gli elementi necessari all’emissione delle misure cautelari.