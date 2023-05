Inserita in Cultura il 29/05/2023 da Patrizia Carcagno Conclusa la premiazione del "GranPremio nazionale di arte visiva LibertaSportArt” presso il Museo Artium, sede provinciale di ANAS Catania Si è conclusa Sabato 27 maggio 2023, in una splendida cornice di pubblico, a Santa Venerina presso le sale del Museo Artium, che ospita la sede provinciale di ANAS Catania, sito in via Umberto I n. 98, la premiazione del “GranPremio nazionale di arte visiva LibertaSportArt” giunto alla seconda edizione e la prima edizione della Mostra Internazionale di Arte Visiva Museo Artium alla quale hanno partecipato artisti del territorio nazionale. LibertaSportArt promossa dall’Associazione Artium APS, ispirata dal Presidente regionale Libertas Sicilia Giuseppe Mangano e voluta dal Direttore Artistico del Museo e responsabile del settore cultura Libertas Sicilia la dott,ssa Grazia Trovato coadiuvata del Presidente Provinciale di ANAS Catania Biagio Giovanni Alessandro Sciacca, ha avuto luogo alle ore 18.00. La giuria composta dal Presidente del centro regionale sportivo Libertas Sicilia il prof. Giuseppe Mangano e due consiglieri regionali Libertas Il prof. Vincenzo Cipolla e il dott. Giuseppe Zago si è così espressa premiando: primo classificato il dipinto raffigurante la karateca di Agatino Scierri, secondo classificato il dipinto raffigurante un’azione di volley di Claudia Rotolo e terzo classificato il dipinto raffigurante la pattinatrice di Katia Poli. Alla manifestazione erano presenti tra gli altri il PR di Artium APS Nello Di Gregorio, il consigliere comunale del comune di Santa Venerina la dott.ssa Alfina La Piana, il Responsabile regionale Libertas Sicilia settore Karate Armando Viola e il Maestro di Karate Tony Mauceri. Il successo del connubio tra arte e sport che ha visto cimentarsi artisti ha messo in risalto come questa unione possa generare aggregazione e comunicazione tra due mondi che hanno tanto in comune.