Inserita in Politica il 30/04/2023 da Massimo Piccolo Il "cetriolo" MES.

























Per i pochi (diciamo) che non lo sanno, il Mes è:

 “Il meccanismo europeo di stabilità (MES) fa parte della strategia dell´UE intesa a garantire la stabilità finanziaria nella zona euro. Fornisce assistenza ai paesi della zona euro che si trovano di fronte o rischiano di dover affrontare difficoltà finanziarie”.

 “I paesi della zona euro hanno firmato il trattato intergovernativo che ha istituito il MES il 2 febbraio 2012. Inaugurato alla fine dell´anno 2012, MES è un´organizzazione intergovernativa regolata dal diritto pubblico internazionale, con sede in Lussemburgo. I suoi azionisti sono i paesi della zona euro. MES emette strumenti di debito per finanziare prestiti e altre forme di assistenza finanziaria nei paesi della zona euro”.

 “Il MES prosegue l´opera del suo predecessore, il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito nel 2010”.

 “Il MES è autorizzato a:

• concedere prestiti nell´ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico; • acquistare titoli di debito sui mercati finanziari primari e secondari; • fornire assistenza finanziaria sotto forma di linee di credito; • finanziare la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie tramite prestiti ai governi dei suoi Stati membri”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/? uri=LEGISSUM:european_stability_mechanism)





Quello che avete letto è “che cosa è” il Mes. Ma, come tutte le fregature, il diavolo si annida nei dettagli, che “ovviamente” non leggerete sopra.

Lo dico in altre parole. Il Mes, è una specie di “cavallo di troia”, per espropriare gli Stati dell’UE, delle loro prerogative inerenti politiche economico-fiscali. In pratica se tu prendi un prestito da questa organizzazione (v. sopra), ti sei messo un cappio al collo e la corda la tiene questa organizzazione. Nel senso che è evidente che devi restituire i soldi che ti prestano, peraltro ad un tasso dello 0,1 per cento, ma a loro non interessa l’interesse (scusale il gioco di parole), a loro interessa mettere le loro “rapaci grinfie” nei meccanismi di spesa di uno Stato, e destrutturarlo economicamente, mandando sul lastrico la popolazione residente.

Per referenze, vedi la Grecia…

Mi spiego meglio. Se uno fa un mutuo bancario, sa che deve restituire il vile denaro, più un interesse. Ma la banca non si sogna di “strutturare” (una parola magica sinonimo di “cetriolo”, che vuol dire che chi ti ha prestato i soldi decide le spese che devi tagliare per pagare il prestito ricevuto) il tuo mutuo.

Semplicemente se non paghi, la banca si prende la casa, ecc…

Il Mes invece, funziona così. Quando un paese in difficoltà chiede un prestito al Mes, il Mes medesimo, con appositi “memorandum” (quando ti vogliono “cetriolare” usano parole latine, i furbi), ti impongono le spese che devi tagliare per restituire i soldi.

Se si leggono i “memorandum/cetriolo” previsti dal Mes é tutto un pullulare di “eccezioni”, “applicazione non rigida”, ecc… Tradotto: vuol dire che appena cadi nelle loro grinfie, sei finito (vedi la Grecia).

E tutto questo sapete perché? Perché nel passato, i governi pro tempore, si sono tagliati i famosi “Gabasisi”, privandosi da soli del diritto di emettere moneta (gratis). Permettendo altresì un suicidio economico al proprio Paese e una distruzione del tessuto economico, cedendo la propria sovranità (monetaria, e non solo) ad una delle tante organizzazioni sovranazionali, che nei film di “007” si chiamavano “Spectre”, ed ora invece si chiamano, “UE” (unione europea), “BCE” (Banca centrale europea, che emette pezzi di carta – come nel gioco del monòpoli - e noi invece gli restituiamo soldi veri e sudati dagli italiani). Mi taccio su tutte le altre organizzazioni "sovranazionali" che ci hanno al “lazo”, a prescindere da chi va al governo (ecco perché non cambia mai nulla, e la gente non vota più).

Ebbene, tutte queste organizzazioni che condizionano la vita politica economica interna italiana (ma anche di altri Paesi occidentali), sono assolutamente illegittime ed anticostituzionali. Infatti, l’art. 11 della Costituzione della Repubblica italiana, recita:

 “ L´Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta´ degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita´ con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita´ necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Vorrei chiedere ai soloni che ci hanno cacciato in questo “cul de sac”, che ci azzecca la cessione di sovranità della moneta italiana, con “le limitazioni di sovranita´ necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia”.

E dov’è la reciprocità con la BCE? E con la UE?

Non parliamo della Commissione UE, composta da 27 persone che letteralmente “spadroneggiano” sui popoli UE senza alcun controllo; come per esempio lo scandalo dell’acquisto di centinaia di milioni di vaccini via Whatsapp, a cura della ”Vaporosa” biondona, nonché inopinata presidente della Commissione europea.

La stessa, é artefice (dopo il circo sui vaccini) del grande circo delle mutazioni climatiche, con conseguenti violente restrizioni su case e automobili dei Popoli Europei (quelli UE).

Peraltro la "Commissione europea", che non é votata da nessun cittadino UE, ma é solo "nominata" (dal Consiglio e dal Parlamento UE), regolamenta "ad libitum" le vite dei popoli UE, pure quando vanno al cesso.

Il tutto, nel silenzio, mai direi complicità, delle classi dirigenti politiche UE, che stanno spingendo (in verità, non tutte) i propri cittadini verso il baratro.

Ma qua ci vorrebbe un altro articolo, ma mi fermo.

Dove arriveremo mai, Signora mia…

Massimo Piccolo