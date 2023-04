Inserita in Cultura il 24/04/2023 da Patrizia Carcagno CUSTONACI HA CELEBRATO LA "GIORNATA DELLA TERRA" CON L´INAUGURAZIONE DEL "GIARDINO DELLA VITA" Si è svolta sabato 22 aprile, anche a Custonaci, l’Earth Day, la giornata che a livello mondiale mira a sensibilizzare i cittadini al rispetto dell´ambiente. La prima Giornata della Terra venne celebrata negli Stati Uniti il 22 aprile 1970, in risposta a un gravissimo disastro ambientale avvenuto al largo della costa californiana.



Sede dell´evento, organizzato dall´amministrazione comunale, il parco Cerriolo a pochi metri dal centro storico cittadino. Si sono svolte attività di pulizia e sistemazione dei sentieri del parco, di messa a dimora di nuovi oleandri, carrubi e querce. Grande spazio è stato riservato ai bambini che hanno realizzato, in un´area a loro dedicata, disegni a tema ambientale, attraverso un´estemporanea di pittura.



Un importante momento ludico ed educativo per le future generazioni che, col supporto delle insegnanti, hanno saputo coinvolgere le famiglie, realizzando un cartellone dove, con semplici versi si racconta l’importanza della giornata dedicata alla terra. Mentre chiacchieravano e dipingevano, in tono allegro e spensierato, i bambini hanno gustato una sana merenda a base di frutta, messa a disposizione dai Sapori della Frutta di Maria Morello.



Nel corso della mattinata, alla presenza delle autorità civili e militari, è stato inaugurato il ❞𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗩𝗶𝘁𝗮❞, una zona del parco, recentemente recuperata, in cui, già da alcuni mesi, per ogni bambino che viene alla luce, viene piantato un nuovo albero come simbolo di rinascita. A tutti coloro che hanno partecipato è stato donato un albero.



La giornata si è arricchita dell’arrivo, a gradita sorpresa, di un numeroso gruppo di turisti che stavano percorrendo i sentieri del parco e si sono prestati, simpaticamente, per una foto ricordo.