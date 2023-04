Inserita in Politica il 15/04/2023 da Direttore Pillole di Pediatria corso organizzato da ANAS Marche a Montecosaro Nella serata di ieri, venerdì 14 aprile 2023 a Montecosaro, presso il cinema Moderno, si è svolta la seconda serata dedicata al percorso di formazione, articolato in tre incontri, sul soccorso pediatrico, organizzati da ANAS Marche in collaborazione con la UIL FPL Marche e patrocinati dal comune di Montecosaro.

Argomento dell’incontro sono state le tecniche di primo soccorso pediatrico e si è spiegato come gestire i problemi sanitari più comuni che si verificano durante i primi anni di vita del bambino, secondo le linee guida dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. La febbre, le convulsioni febbrili, l’epistassi, il trauma cranico, le ferite, gli avvelenamenti e la disidratazione…Queste e altre le tematiche affrontate dai professionisti del centro di formazione ‘Soccorriamo’, Enrico Giorgetti e Roberto Cappelletti, che con la loro abilità e professionalità hanno saputo intrattenere, in maniera coinvolgente e interattiva, l’interessato pubblico per tutta la serata. Uno degli obiettivi del corso è quello di dare gli strumenti ai genitori, nonni, educatori e con essi alle altre figure di accudimento, per rimuovere i principali fattori di rischio che concorrono nel mettere in pericolo il bambino.

La prevenzione è, come in ogni ambito, sempre lo strumento più importante sul quale concentrarsi per evitare che l’emergenza si verifichi.

Secondariamente vanno date le conoscenze adeguate in modo che il genitore, o chi per lui, sappia come intervenire in una situazione problematica, tenendo a bada la reazione emotiva che potrebbe inficiare nella giusta valutazione e nelle tempestiva reazione.

Attraverso le riprese in diretta, effettuate dalla responsabile della comunicazione Anas Marche Stefania Verducci, è stato possibile seguire anche da casa le parti più rilevanti della serata.

Soddisfatti della riuscita dell’evento la vicepresidente Anas Marche Alessandra Perugini, promotrice dell’iniziativa e Marcello Evangelista, segretario generale UIL FPL Marche che hanno fatto i complimenti al relatore Roberto Cappelletti che, anche in questa occasione, ha saputo mantenere viva l’attenzione dell’intera sala con la sua bravura e simpatia.

Al termine gli organizzatori hanno dato appuntamento a tutti alla serata conclusiva che si terrà il 5 maggio, In quell’occasione la tematica verterà sul soccorso in ambito sportivo.

Alessandra Perugini