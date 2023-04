Inserita in Politica il 12/04/2023 da Patrizia Carcagno CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DEI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI (D.G.R. 360/2022) Si è conclusa la procedura che ha portato, in seguito ad apposito bando pubblicato per l’acquisizione delle istanze, all’erogazione del contributo economico una tantum per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi (D.G.R. 360/2022).

L’Amministrazione Comunale, il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Trapani Vincenzo Abbruscato, hanno espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, segnalando che seppur con le esigue risorse assegnate al DSS50, poco meno di €152.000,00, si è comunque riusciti a garantire un bonus triennale pari ad euro 484,83 in favore dei caregiver dei disabili gravissimi ammessi a beneficio e un bonus triennale pari ad euro 221,67 relativo ai caregiver dei disabili gravi.

Si è infine colta l’occasione per ringraziare i singoli comuni coinvolti nel processo di acquisizione delle istanze per il lavoro svolto, ed in particolare l’Ufficio Unico intercomunale del Distretto Socio Sanitario 50 che ha coordinato e gestito le operazioni di assegnazione del bonus.