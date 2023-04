Inserita in Cultura il 21/03/2023 da Lisa Di Giovanni Ilaria Palomba torna in libreria con una nuova raccolta: “Microcosmi” “Vecchia come la terra, giovane come l’aria, nata ora dal tuono, la mente perfetta”.



Ilaria Palomba, poetessa pugliese, dopo la pubblicazione delle sillogi: “Mancanza”, “Deserto” e “Città metafisiche” torna dal pubblico dei suoi amati lettori con una nuova raccolta edita da Ensemble edizioni intitolata: “Microcosmi”. Il titolo è dato dall’ispirazione del compositore Béla Bartók e i suoi “ Microcosmos



Info biografiche:

laria Palomba è nata a Bari nel 1987. Ha scritto romanzi, poesie e saggi tra cui: Homo homini virus (Meridiano Zero, Premio Carver 2015), Disturbi di luminosità (Gaffi), Brama (Perrone), Deserto (Fusibilia), Io sono un’opera d’arte, viaggio nel mondo della performance art (Dal Sud). Con Ensemble ha pubblicato la raccolta poetica Città metafisiche (2020). Il suo ultimo romanzo “Vuoto” è stato presentato al Premio Strega da Maria Cristina Donnarumma. Microcosmi ha vinto il Premio Speciale Virginia Woolf al Premio Nabokov 2023, ed è stato segnalato al Premio Semeria Casinò di Sanremo 2021 con una menzione d’onore.



Link di vendita online:

Dettagli prodotto:



Editore: ‎ Edizioni Ensemble 2022

Collana: Silloge

Lingua: ‎ Italiano

Copertina flessibile: 130 pagine