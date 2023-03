Macron, le pensioni e il...coraggio.

Inserita in Politica il 20/03/2023 da Massimo Piccolo

Com’è noto, in Francia, il presidente Emmanuel Macron (quale noto ex “banchiere”, come peraltro il vecchio "banchiere" Dini – Riforma Dini 1995 -, e la professoressa universitaria Fornero, dall´alto della sua cattedra – Riforma Fornero 2011 -; notasi nessun metalmeccanico), vuole aumentare l’età pensionabile da 62 anni a 64 anni.





In merito, il comportamento del Parlamento francese, in particolare dell’Opposizione, è stato spettacolare (v. dopo).



Ma tornando alla questione delle pensioni dei lavoratori, vorrei unire i puntini…



Da molti anni, con la scusa dell’allungamento della vita media, si tende a ridurre l’aspettativa economica delle pensioni. Sia in termini di riduzione del “mensile”, sia allungando l’età pensionabile. Si dice che lo si fa per le generazioni future, bla bla bla…



Ma ciò non è vero: i contributi versati oggi sono una redistribuzione del reddito prodotto attualmente a favore di chi non lavora più; inoltre il famoso debito dello Stato: è tutto per interessi. Per prestiti presi dai precedenti governi del tempo. Ciò concessi da Sua maestà il “Totem” del Mercato. L’Italia è in verità in “avanzo primario” da secoli, ma nessuno ve lo dice.





Ebbene, se unite i puntini, invece tutto ciò è finalizzato a diminuire le spese dello Stato per le pensioni, nel solco del pensiero Capitalista che lo stato deve spendere poco per i servizi ed il welfare (v. servizio sanitario distrutto); inoltre ciò amplia gli spazi alla previdenza privata; e, giusto corollario di ciò, si tende a precarizzare il lavoro dei famosi giovani, con stipendi da fame.



Perché se precarizzi, ed essendo pagati poco, non potranno vantare in futuro una pensione dignitosa: e se la vogliono, devono tendere alla previdenza privata. Con quali soldi è un mistero, visto che non gli bastano manco per campare.





E a quelli che devono andare ancora in pensione, gli si riduce il futuro quantum, perché si allunga "l´aspettativa di vita", e quindi si devono pagare i pensionati per forza. Non potendoli uccidere (salvo pandemie...), gli si riduce l’aspettativa economica pensionistica.



Ultimo, ma non l’ultimo, se diminuisci il welfare, i servizi te li dà il privato e glieli devi pagare cari, e per giunta il privato che ti dà il servizio, paga mento tasse. Invece, se i servizi li dà lo Stato, lo Stato medesimo deve mettere le tasse al privato, con le quali paga il welfare.







Capito perché vogliono ridurre il welfare? Perché i privati così, non solo pagano meno tasse, ma ci guadagnano pure!





Ma tutto questo, per “I progettisti” del nostro futuro (alias Poteri forti), è un dettaglio. Come dico sempre, Loro sono come lo scorpione della famosa favola (la rana e lo scorpione). Devono “mordere”.



Ma desidero chiosare con un commento all´encomiabile comportamento dei parlamentari francesi.



I parlamentari dell’Opposizione, si sono messi a cantare l’inno nazionale francese (v. link-1 in calce), al momento che la presidente dell’assemblea ha dato la parola alla Premier francese.



Non contenti, sempre i parlamentari dell’opposizione, hanno continuato a cantare e fatto da sottofondo al discorso della premier senza lasciarla parlare (v. link-2 in calce).





Ebbene, per un momento ho chiuso gli occhi, e immaginavo il Parlamento italiano, di fronte al "Migliore". Cioè, quello del “Se ti vaccini non muori, …”, bla bla bla…, quando ha chiesto Loro (preteso), la fiducia per il liberticida decreto sul “green pass”, che un recente sentenza (13-03-2023) del Tribunale militare di napoli, ha confermato la sua assoluta inefficacia rispetto alla prevenzione del "Sars-Cov-2".





Poi mi sono reso conto che, per fare questo, molti parlamentari necessiterebbero (almeno) di due requisiti. Conoscere per intero l’inno nazionale italiano, e il necessario…”coraggio” (uso un eufemismo).



Parafrasando Einstein, mi verrebbe da dire che: per l’inno nazionale, sono certo che non tutti i parlamentari italiani lo conoscano ; per il “coraggio”...“ho ancora dei dubbi”.



Dove finiremo mai Signora mia…



Massimo Piccolo



